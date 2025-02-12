40 Yıldır Günlük Tutuyor: Çiftçi Kamuran Kurnaz'ın Hikayesi - Son Dakika
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40 Yıldır Günlük Tutuyor: Çiftçi Kamuran Kurnaz'ın Hikayesi

40 Yıldır Günlük Tutuyor: Çiftçi Kamuran Kurnaz\'ın Hikayesi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki çiftçi Kamuran Kurnaz, 40 yıldır her gününü detaylı bir şekilde kaydediyor. Hava durumu, tarımsal fiyatlar gibi pek çok olayı günlüğünde kaleme alan Kurnaz, yazdıklarını bir kitapta toplamayı hedefliyor.

12.02.2025 10:30  Güncelleme: 10:38
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çiftçi Kamuran Kurnaz (72), 40 yıldır düzenli olarak günlük tutuyor. Kurnaz, çevresinde yaşanan doğum, ölüm, düğün, hava durumu gibi olayların yanı sıra döviz, hububat, gübre ve yem fiyatlarına da günlüğünde yer veriyor.

Keşan'da yaşayan evli ve 4 çocuk babası Kamuran Kurnaz, 22 Şubat 1985 tarihinden bu yana 40 yıldır çevresinde olup bitenleri detaylı olarak günlüğünde kaleme alıyor. Günlüğünde düğün, vefat, hava durumu, iklim olayları, önemli haberler, döviz, hububat, gübre ve yem fiyatlarına da yer veren Kurnaz, yazdıklarını bir kitapta toplamak istiyor.

1985 yılında askerden döndüğünde günlük tutmaya başladığını belirten Kurnaz, "Hava olaylarını, tarım ürünleri fiyatlarını, gübre fiyatlarını, ölümleri, düğünleri, döviz fiyatlarını, güzel ve kötü olayların hepsini günlüğüme not ettim. Aralıksız olarak o günden bu güne devam ediyorum. Biz çiftçilik yapıyoruz. Günlüklere bakarak geçmişte nasıl günler yaşamışız, nasıl günler geçirmişiz. İklim nasıl yaşanmış, verim nasıl olmuş, fiyatlar nasılmış zaman zaman bunlara bakarak gözden geçiriyorum. Geçmiş yılları hatırlamak isteyenlerden bazen sorular soruyor. Düğünlerinin ne zaman olduğunu, akrabalarının ne zaman vefat ettiğini ya da bayramların ne zaman olduğunu soranlar oluyor. Ekim yapacaklar da doğa olaylarını merak ediyor. Geçmiş yıllarda yaşanan sıcaklık, kuraklık gibi olayları merak ederek soruyorlar. Bunların hepsi günlüklerimde detaylı olarak yazılı" dedi.

'GÜNLÜK İNSAN HAYATINDA BİR DİSİPLİN OLUŞTURUYOR'

Günlük tutmanın kendisi için çok önemli olduğunu ve başkalarına da tavsiye ettiğini ifade eden Kurnaz, "Yazmak benim için su içmek, ekmek yemek gibi bir şey oldu. Yazmadan günümü geçirmemişimdir. Muhakkak gün içerisinde yazmışımdır. Her şey günü gününe yazılı defterlerimde. Günlük tutmayı herkese tavsiye ederim. Çünkü günlük insan hayatında bir disiplin oluşturuyor. Disiplinsiz insan da kendini başıboş bırakmış gibi hissediyor. Ama böyle konularda günlük tuttuğu zaman daha düzenli ve programlı olmaya çalışıyor. Geçmişi ve yaşanmışlıkları hatırlıyor. Ona göre önündeki zamanı değerlendirmeye çalışıyor. Genç kardeşlerimize günlük tutmayı tavsiye ederim. Bu çok önemli. Yazsınlar. Zamanı geldikçe tekrar okusunlar, bunları irdelesinler, zamanı değerlendirsinler. Daha planlı ve programlı hareket etmeye çalışır. İnsan hayatı için çok önemli bir konu. Ben de zaman zaman günlüklere bakıp geçmiş yıllardaki hava olaylarına, ne zaman ekim yaptığımıza, gübre attığımız zamana bakıyorum" diye konuştu.

'İKLİM OLAYLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER OLDU'

Küresel ısınmaya bağlı olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim olaylarında büyük değişiklikler olduğunu belirten Kurnaz, "İklimlerde büyük değişiklikler var. Geçmiş yıllarda 2000'lere kadar olan kar yağışları daha fazlaydı. Bele kadar kar yağar, günlerce kar toprakta kalırdı. Toprakta kar suyunu emer bereketli olurdu. Bu bölgede son yıllarda iklim çok kurak geçiyor. Bunun önümüzdeki yıllarda daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu durum bütün insanları etkileyecektir. Bunun tek çaresi de yeşil örtünün çoğaltılması, ağaçlandırılmanın devam ettirilmesi. Bu nedenle herkesi ağaç dikmeye davet ediyorum. Bu konuda çok duyarlı olmalıyız. Topraklarımızı korumalıyız" dedi. Kurnaz, ömrünün sonuna kadar günlük tutmaya devam edeceğini kaydederek, tuttuğu günlüklerin geçmişe ışık tutması ve geleceğe yön vermesi için yazılarını kitaplaştırmak istediğini de söyledi.

Kaynak: DHA

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