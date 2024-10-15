400 Yıllık Süryani Çarşısı Yenilendi - Son Dakika
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400 Yıllık Süryani Çarşısı Yenilendi

400 Yıllık Süryani Çarşısı Yenilendi

Mardin Dargeçit'te 400 yıllık Süryani Çarşısı'nın restorasyonu tamamlandı ve açılışı yapıldı.

15.10.2024 19:17
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MARDİN'in Dargeçit ilçesinde restorasyonu yapılan 400 yıllık 'Süryani Çarşısı'nın açılışı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle, Mardin Valiliği, Dargeçit Kaymakamlığı, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün katkılarıyla Sefa Caddesi'nde 62 dükkanın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın restorasyonu için hazırlanan 'Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi' tamamlandı. 400 yıllık Süryani Çarşısı'nın açılışına Vali Tuncay Akkoyun, Kaymakam Muhammed Enes İpek, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, kurum amirleri, vatandaşlar ve hak sahipleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı, protokol konuşmaları ile devam etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, hak sahiplerine dükkanlarının anahtarları teslim edildi.

'MARDİN VE DARGEÇİT İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'

Konuşmasında kentin gelişmesi ve kalkınması için çalışmaların devam edeceğini belirten Vali Akkoyun, "Dargeçit Tarihi Eski Çarşısı'nda, Safa Caddesi, Kılıç Sokak, Demokrasi Sokak, Kilise Sokak'tan oluşan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki alan içerisinde, 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmaları yapılmıştır. Demokrasi Sokak'ta, toplam 62 adet dükkanın restorasyon ve onarım çalışmaları tamamlanıp, 8 adet betonarme yapının yıkımı yapılarak, tescilli dükkanların kemerleri ve üst örtü tonozları restore edilerek, yalıtım, altyapı ve aydınlatma işlemleri tamamlamıştır. Üst çarşı kısmında, vatandaşın özel mülkiyetinde bulunan tescilsiz 15 konutun oluşturduğu sokakta da iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Kilise Sokak, Kılıç Sokak, Zambak Sokak, Eğitim Sokak ve Safa Caddesi'nde ise parke döşemeleri, genel sıva-boya çalışmaları ve aydınlatma işlemleri tamamlanmıştır. Bizler, Mardin'imizin ve Dargeçit'imizin her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

'ÇARŞIMIZ ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞMUŞTUR'

Kaymakam Muhammed Enes İpek ise çalışmaların tamamlanmasıyla çarşının eski ihtişamına kavuştuğunu ifade ederek "Tarihi Süryani Çarşısı, yüzyıllardır bölgenin ticari ve sosyal hayatının kalbinin attığı bir yer olmuştur. Uzun süredir devam eden restorasyon çalışmalarıyla, bu eşsiz mekanı hem tarihi kimliğini koruyarak hem de modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden canlandırmış bulunuyoruz. Projemiz, titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlanmış ve çarşımız eski ihtişamına kavuşmuştur" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de Dargeçit ilçesinde bulunan 400 yıllık çarşıdaki 62 dükkanda, restorasyon ve onarım yapıldığını belirterek, "Bakanlığımız yaklaşık 42 Milyon liralık bir ödenek aktardı. Restorasyon ve sokak sağlıklaştırması kapsamında 5 sokak ile beraber 62 dükkanın sokak sağlıklaştırmasını yaparak Dargeçit'i hayata döndürdük" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Halis NAYIFOĞLU/DARGEÇİT (Mardin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 400 Yıllık Süryani Çarşısı Yenilendi - Son Dakika

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