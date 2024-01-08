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5 ilde düzenlenen 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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5 ilde düzenlenen 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR merkezli olarak gerçekleştirilen 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve ayrıca operasyonda kullanılan 7 otomobile el konulduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

08.01.2024 - 13:22,
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ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 'Barbie-ES' adlı fuhuş operasyonunda 8'i kadın 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de 'Barbie-ES' adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 10'u Eskişehir'de 18 şüpheli, yakalandı. 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Eskişehir'e getirildi. İfadeleri alınan 8'i kadın 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı 7 otomobile el konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)

5 ilde düzenlenen \'Barbie-ES\' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • DertLiiii: en sondaki akıllıymış tutuklanacagını anlayınca valizinide almış Yanıtla 0 0

Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ağrı, Adliye, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 ilde düzenlenen 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 ilde düzenlenen 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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