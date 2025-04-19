7. Etnospor Forumu, St. Petersburg'da başladı - Son Dakika
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7. Etnospor Forumu, St. Petersburg'da başladı

7. Etnospor Forumu, St. Petersburg\'da başladı

SAINT 7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.

19.04.2025 13:47
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SAINT 7. Etno spor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forumun açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, sözlerine "Bugün burada, 7. Etnospor Forumu vesilesiyle tarihi dokusu, zarif mimarisi ve kültürel zenginliğiyle dünyanın en güzide şehirlerinden biri olan St. Petersburg'da bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." diyerek başladı.

Erdoğan, "Geleneklerimize sahip çıktıkça ortak geleceğimize de sahip çıktığımızı lütfen unutmayalım." dedi.

Etnospor forumlarının, geleneksel sporların ve oyunların ihyası amacıyla düzenlenen dünyadaki en kapsamlı platformlardan biri olduğunu kaydeden Erdoğan, "Her yıl farklı coğrafyalardan üst düzey bürokratlar, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve spor insanlarının katılımıyla zenginleşen bu forum, yalnızca bir buluşma noktası değil; aynı zamanda insanlığın ortak mirasına sahip çıkma iradesinin somutlaşmış halidir." ifadelerini kullandı.

Forum süresince önemli oturumların gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, "Alanında uzman isimler; geleneksel sporların şehir hayatıyla entegrasyonundan şehir insanının bu sporlara erişebilirliğine, geleneksel sporlarda 'milli atlet' kavramının nasıl şekillendiğine kadar birçok önemli konuyu masaya yatıracak." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak bizler; gelenek, barış, saygı ve dayanışma ilkeleri üzerinde yükselen bir anlayışla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleneksel sporlar fiziksel faaliyetlerin ötesinde; aynı zamanda insanın kendisiyle, doğayla ve toplumla kurduğu kadim bağın yeniden inşasıdır." dedi.

Rusya'nın geleneksel sporlarını yaşatma konusundaki gayretlerini dile getiren Erdoğan, "Rusya'nın, bu gelenek hareketinin etkin bir paydaşı olarak hareket etmesinden dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Bugün Dünya Etnospor Birliği, 27 üye ülke ve 41 üye federasyonuyla artık büyük bir ailedir. Bu ailenin daha da büyümesi, güçlenmesi ve dünyada ses getirmesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Katılımcıları İstanbul'da yapılacak 7. Etnospor Kültür Festivali'ne davet eden Erdoğan, "Bu vesileyle sizleri 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştireceğimiz 7. Etnospor Kültür Festivali'ne davet etmek isterim. Dünyanın tüm renklerini, tüm geleneklerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu anlamlı forumun gerçekleşmesinde gösterdikleri himaye için ev sahibi Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, Türkiye'de geleneksel sporları güçlü şekilde himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve forum sürecinde emeği geçen Spor Bakanı Sayın Mikhail Degtyarev'e içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev ise 7. Etnospor Forumu'nun St. Petersburg kentinde düzenlenmesine verdiği destek için DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Degtyarev, "Spor, ülkeler arası ilişkileri güçlendirir. Geçen sene Kazakistan'daki Göçebe Oyunları'nı ziyaret ettiğimde buna şahit oldum." dedi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de foruma katıldı.

İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak.

Foruma, DEK'e bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan 41 kurumsal üye temsilcisi katılım sağlıyor.

Bunun yanı sıra 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alıyor.

Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

Forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar; geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 7. Etnospor Forumu, St. Petersburg'da başladı - Son Dakika

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