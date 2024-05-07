7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali - Son Dakika
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7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, çocuklarla gençlere dopdolu bir etkinlik programı sunuyor. Bu yıl 'Umut' konseptini işleyen bienalde, 5 bin 250 çocuk ve gencin 579 projesi, İstanbul'un farklı merkezlerinde sergileniyor. Etkinlikler, Mustafa Kemal Kültür Merkezi Beşiktaş Çağdaş'ta gerçekleştiriliyor ve alanında uzman yüzlerce sanatçı, oyuncu, bilim insanı, akademisyen ve eğitimci ile atölye, söyleşi, panel ve etkinlikler içeriyor. Bienal, çocukların ve gençlerin yaratıcı potansiyellerini destekleyerek ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.

07.05.2024 11:22  Güncelleme: 11:41
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Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "7. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali", 22 Mayıs'a kadar çocuklarla gençlere dopdolu bir etkinlik programı sunuyor.

Bu yıl "Umut" konseptini işleyen bienalde, 5 bin 250 çocuk ve gencin 579 projesi, İstanbul'un farklı merkezlerinde sergileniyor.

Etkinliğin ana mekanı Mustafa Kemal Kültür Merkezi Beşiktaş Çağdaş'ta, alanında uzman yüzlerce sanatçı, oyuncu, bilim insanı, akademisyen ve eğitimci ile atölye, söyleşi, panel ve etkinlikler yapılıyor.

"500'e yakın okul ve kurum bienalde bir şekilde temsil ediliyor"

Bienal Direktörü Gazi Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle başladıklarını bienalin bu yıl yedincisini hayata geçirdiklerini ve her yıl katılım, iş birliği ve uluslararası bilinirliği artırarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

Selçuk, bu yıl 25 ilden 5 bin 250 çocuk ve gencin projesini izleyiciyle buluşturduklarını belirterek, "Burada inanılmaz bir enerji ve felsefe var. Çünkü bu senenin konsepti umut, bütün çocuklar umutla ilgili projeler gerçekleştirdi. İlk birkaç bienal, daha çok İstanbul ağırlıklıydı. Sonra Anadolu'yu katalım dedik. Şimdiye kadar 56 ilden bütün bienallerimize katılım oldu. 500'e yakın okul ve kurum bienalde bir şekilde temsil ediliyor." dedi.

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede Anne Çocuk Vakfı partnerliğinde atölye çalışmaları da yaptıklarının altının çizen Selçuk, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan çocuk ve gençlerin çalışmalarını da bienal kapsamında sergilediklerini dile getirdi.

"Sanatçı ve akademisyenleri çocuk ve gençlerle buluşturuyoruz"

Selçuk, bienalin bir ay süren programında her gün 5-6 tane etkinlik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanat eğitiminin geldiği nokta, dünyada değişen, dönüşen eğitim modelleri, yeni eğitim teknikleri, sanatta kullanılan başka teknikler gibi alanlarla hem sınıf öğretmenlerini hem okul öncesi öğretmenleri beslemek istiyoruz. Onlar için çok ciddi bir program hazırladık. Bir diğer programı da veliler için hazırladık. Çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmekten tutun onların yaratıcı potansiyelini ebeveynlerin nasıl geliştirebileceklerine dair çalışmalarımız var. Türkiye'deki, alanında uzman sanatçı ve akademisyenleri çocuk ve gençlerle buluşturuyoruz. Bunların arasında İsmail Acar, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan gibi plastik sanatlarda duayen isimler de var. Öğrencilerin bu alanlardaki altyapılarını güçlendirmek istiyoruz."

Bienal etkinliklerinin 4-18 yaş aralığındakilere hitap ettiğinin altını çizen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ekonomisi malum, kişi başına düşen milli gelirde 10 bin dolara sıkışmış durumda. Bunun 25 bin-50 bin dolarlara çıkabilmesi için bizim yaratıcı ve katma değeri yüksek endüstrileri var edecek yeni kuşaklara ihtiyacımız var. Ekonomik koşullarımızı daha öteye taşıyabilmemizin yolu katma değeri yüksek endüstrilerde var olabilmek. Bunun yolu da yaratıcı bireylerden geçiyor. Uzun vadede ülke ekonomisini sıçramalar yaratabilecek noktaya taşıyabilmemiz için genç nüfusumuzun yaratıcı potansiyelini ayakta tutmamız gerekiyor. İşte bienal bunun için çocukları ve gençleri destekliyor."

"Başvurular için 35 kişilik akademik bir kurul oluşturduk"

Gazi Selçuk, bienalle ilgili ailelerle çocuklardan çok güzel geri bildirimler aldıklarının altını çizdi.

Bienale yaklaşık 20 bin başvurunun geldiğinin altını çizen Selçuk, başvuruları değerlendirmek üzere, 35 kişilik akademik kurul oluşturduklarını aktardı.

Selçuk, uluslararası alanda taleplerin her geçen yıl arttığını sözlerine ekleyerek, "Bizim ülkemizin yaratıcı yeni kuşaklara ne kadar ihtiyacı varsa bütün dünyanın da var. Sergiyi gezdiğiniz zaman göreceksiniz. Çocuklar ve gençlerin inanılmaz mesajları var. Bizim kuşağa, 'Siz ve sizden önceki kuşaklar bize çok da yaşanacak kentler, bir dünya bırakmadınız.' diyor. Bunlarla konusunda neler yapılabileceğiyle ilgili de inanılmaz alternatif ve çözüm önerileri de getiriyorlar." şeklinde konuştu.

Bienal Direktörü Selçuk, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde 10 Mayıs'ta Türk Musikisi Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek konsere tüm müzikseverleri davet etti.

Küratörlüğünü Esra Özkan'ın üstlendiği bienal, 22 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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