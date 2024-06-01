7 Yaşındaki Rüya, Fasulyelerle Piyano Çalıyor ve Dünya Birincisi Oldu

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KAYSERİ'de Rüya Sarıca (7), müzik öğretmeni eşliğinde, piyano tuşlarının üzerine renkli fasulye tanelerini yapıştırarak 5 yaşında piyano çalmaya başladı. Fasulyelerin renklerine göre notaları öğrenen Sarıca, mart ayında online ortamda video gönderdiği yarışmada dünya birinciliği elde etti. Müzik aletlerini çalmanın eğlenceli olduğunu söyleyen Rüya Sarıca, "Piyanoya fasulyeler ile başladım. Sonrasında belirli bir seviyeye gelince fasulyeleri kullanmayı bıraktım. Herkes istediği müzik aletini çalabilir. Öğrendikten sonra insana basit geliyor" dedi.

Rüya Sarıca, piyano çalan ablasından etkilenerek 5 yaşındayken piyano çalmak istedi. Bunun üzerine müzik öğretmeni Tuğba Işıldak Tezcan, Rüya'yı piyanoya başlattı. Okuma yazma ve nota bilgisi olmayan Rüya'ya, notaları öğrenmek için renkli fasulyeleri kullandı. Piyano tuşlarının üzerine, her notaya boyanan farklı renkte fasulye taneleri yapıştıran Tuğba öğretmen, Rüya'nın notaları öğrenmesini sağladı. Rüya, piyano çalmayı öğrendikten sonra tuşlara fasulye yapıştırmayı bıraktı. Kendini piyanoda geliştiren Rüya Sarıca, online olarak World Classical Music Awards yarışmasına video gönderdi. 15 ülkenin 54 şehrinden 1 milyonun üzerinde yarışmacının katıldığı yarışmada, mart ayında altın ödül alan Rüya, dünya birincisi oldu. Yarışmanın ardından İstanbul'da düzenlenecek olan IPC International Piano Competition yarışmasına davet edilen Rüya Sarıca, 9 Haziran'da juri önünde piyano çalacak.

'RENKLERLE BERABER NOTALARI DA ÖĞRENDİK'

Rüya'nın yaşının üzerinde bir performans sergilediğini söyleyen müzik öğretmeni Tezcan, "Küçük yaşta piyano eğitimine başlamak çok önemli. Çünkü çocukların beyin gelişimlerine çok büyük etkide bulunuyor. Çok büyük pozitifliği var. Öğrenciler piyanoya, renklerle başladıkları zaman notaları çok çok daha kolay öğrenebiliyorlar. Bunu, Rüya'da tam anlamıyla gördük. Rüya okuma yazma bilmiyordu. 5 yaşında başladı. Hem okuma yazmayı hem de notaları öğrendi. Notalar bize bir kılavuz oldu. Renklerle beraber notaları da öğrendik. Sonrasında renkleri attık. Normal çalmaya başladık ve bir sürü kapılar açılmaya başladı. Çocukların özellikle özgüven düzeyleri çok yükseliyor. Rüya, girdiği bütün yarışmalarda birinci oldu. Yaşının üzerinde bir performans sergiliyor. World Classical Music Awards yarışmalarına girdi. Orada birinci oldu. Şimdi de IPC Uluslararası Piyano yarışmasına girdik. Çok zor olmasına rağmen, Kayseri'den ilk defa 7 yaşında biri katılacak. O da Rüya" diye konuştu.

'RENKLER HEM BANA HEM DE PİYANO TUŞLARINA YARDIMCI OLUYOR'

Rüya'nın geçirdiği süreci anlatan Tezcan, "Ben notaları öğretirken, birinci sınıfta kullandığımız fasulyeleri kullanmayı tercih ettim. Çünkü etiket yapıştırdığınız zaman piyanonun lekesi kalıyor. O oluyor, bu oluyor ve bu çocuklara bir kopya gibi geliyor. Ben onu istemiyorum. Ben çift taraflı bantla fasulyeleri yapıştırdım. Çocuklar evlerine giderken de o fasulyeleri ellerine veriyorum. Onlar benim evime geldiklerinde ya da ben onların evine gittiğimde fasulyeler tuşta yapışık olduğu için 'öğrendikten sonra bunu buradan kaldırın, artık o size veda edecek' diyorum. Geldiğimde bir bakıyorum veda etmiş oluyor. Otomatik olarak renkler hem bana hem de piyano tuşlarına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

'RÜYA BİRİNCİ OLDUĞU ZAMAN AĞLADIK'

Tezcan, "Yarışmalara online olarak katıldıktan sonra ben Rüya'da çok büyük bir gelişme gördüm. Bizim belli yerlerde sertifikalar almışlığımız vardı zaten. Bu sertifikalardan sonra kendimizi bir de yarışmalarda görmek istedik. Ailemiz çok büyük destek oldu. Aslında bilmeden bir yarışmaya girdik. Çünkü milyonlarca insanın katıldığı bir yarışma. Aslında çocuk açısından bir riskti. Ama hayatta bazen cesaretli olmak güzel şeyler getirebiliyor. Rüya'ya bu konuda çok güvendim. Bu yaşta olup da bu şekilde güzel bir tekniği olan, notaların ritimlerini ve yerlerini çok iyi yapıyor. Rüya birinci olduğu zaman ağladık. Rüya kesinlikle piyanoda ilerlemek istiyor. Müzikten asla ayrılmayacak" dedi.

'PİYANOYA FASULYELER İLE BAŞLADIM'

Müzik aletlerini çalmanın eğlenceli olduğunu söyleyen Rüya Sarıca ise "Piyanoya fasulyeler ile başladım. Sonrasında belirli bir seviyeye gelince fasulyeleri kullanmayı bıraktım. Ablamı piyano çalarken çok gördüm. Bende ablam gibi piyano çalmayı istedim. Fasulyeleri kullandığımız için çok da zor olmadı. Şu ana kadar yarışmalarda birinci oldum. IPC'de birinci olacağım mı bilmiyorum. Herkes istediği müzik aletini çalabilir. Öğrendikten sonra insana basit geliyor. Müzik aletlerini çalmak eğlenceli bir şey" diye konuştu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,