82 Yaşındaki Ali Oral'a Kızılay'dan Yeni Bir Yuva - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

82 Yaşındaki Ali Oral'a Kızılay'dan Yeni Bir Yuva

82 Yaşındaki Ali Oral\'a Kızılay\'dan Yeni Bir Yuva

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Kızılay ekipleri, 82 yaşındaki Ali Oral'ın harap haldeki evini fark ederek konteyner ev temin etti. Ali Oral, yeni yuvasına kavuşmanın mutluluğunu paylaşarak vefatından sonra evinin ihtiyacı olan birine verilmesini istedi.

24.11.2024 11:37  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALIKESİR'İN Dursunbey ilçesinde yardım dağıtan Türk Kızılay ekipleri, 82 yaşındaki Ali Oral'ın harap halde bir evde yaşadığını fark ederek harekete geçti. İlçe belediyesi ve Kızılay'ın desteğiyle konteyner eve kavuşan Ali Oral "Benim de artık sıcak bir yuvam olacak. Vefat ettikten sonra da bu evin ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verilmesini istiyorum" dedi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hacılar Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Kızılay ekipleri, 82 yaşındaki Ali Oral'ın kullanılamaz halde bir evde, sağlıksız koşullarda yaşadığını fark etti.

Ekiplerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Kızılay Dursunbey Şube Başkanı Ramazan Filiz ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan harekete geçerek ihtiyaç sahibine konteyner ev yapılması için girişimde bulundu. Kısa sürede alınan konteyner ev, mahalleye götürülerek Kızılay ekipleri tarafından yerleştirildi. Bu esnada ilçe merkezinde temel ihtiyaçları karşılanan ve sağlık kontrolleri yapılan Ali Oral, mahallesine döndüğünde yeni evi ile karşılaştı.

'YENİ EVİMİ ÇOK BEĞENDİM'

Devletin, belediyenin ve hayırseverlerin kendisine yardım eli uzattığını söyleyen Oral, "Kızılay'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün gencecik kardeşlerimin de desteği ile yeni evime kavuştum ve çok beğendim. Benim de artık sıcak bir yuvam olacak. Vefat ettikten sonra da bu evin ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verilmesini istiyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

'AMCAMIZIN YARDIMINA KOŞTUK'

Türk Kızılay Dursunbey Şube Başkanı Ramazan Filiz ise "Genç Kızılay ekibimizin saha çalışmaları esnasında fark ettiği Ali Oral'a Kızılay olarak sıcak bir yuva imkanı sunmak istedik. Durumu değerlendirdik. Raporu ilettiğimiz belediye başkanımız Ramazan Bahçavan da sağ olsun hemen amcamızın yardımına koştu. Kızılay ve Dursunbey Belediyesi olarak amcamıza konteyner ev yaptık. Genç Kızılay'da görevli arkadaşlarımızın desteği ile eşyalarını yerleştirdik. Amcamızla güzel bir kahvaltı yaparak evini teslim ettik. Allah amcamıza sağlık sıhhat versin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dursunbey, Balıkesir, Kızılay, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 82 Yaşındaki Ali Oral'a Kızılay'dan Yeni Bir Yuva - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:08:28. #1.13#
SON DAKİKA: 82 Yaşındaki Ali Oral'a Kızılay'dan Yeni Bir Yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.