Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

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İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemikleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Barbaros Mahallesi'ndeki evinde, cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu'nun (87) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. İzmir Adli Tıp Kurumuna alınan kemik parçaları, detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"CESET KOKUSU NASIL OLUR BİLEMEDİĞİMİZ İÇİN FARK EDEMEDİK"

Yaşlı kadının yaşadığı 5 katlı, 15 daireli apartmanın sakinlerinden Kıral İlter, gazetecilere binaya 2 yıl önce taşındığını, yaşlı kadını tanımadığını söyledi. Binaya taşındıklarında yaşlı kadının evi için "2-3 senedir boş" dendiğini aktaran İlter, "Yukarıda herhangi birine rastlamadık, hiç ses gelmiyordu. Geçen sene bir ara ağır bir koku vardı ama su saatlerinin olduğu yerde bir hayvan ölmüş galiba. Ondan dolayı zannettik. Sonrasında koku kesildi. Ceset kokusu nasıl olur bilemediğimiz için fark edemedik." diye konuştu. Komşulardan Pervin Acar da 10 yıldır bu apartmanda ikamet ettiğini, Çoğulu'na yıllar önce birkaç kez su ikram ettiğini, iyi bir insan olduğunu ifade etti.