Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık - Son Dakika
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Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

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İzmir'de yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. 87 yaşındaki kadının kemik parçaları inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, yaşlı kadının evi için "2-3 senedir boş" dendiğini söyleyen apartman sakinlerinden biri bir süre önce bir koku duyduklarını ancak ceset kokusu olacağını düşünmediklerini söyledi.

12.02.2025 13:19
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İzmir'in Konak ilçesinde yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemikleri, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KEMİK PARÇALARI ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Barbaros Mahallesi'ndeki evinde, cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleri bulunan Gülşen Çoğulu'nun (87) ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. İzmir Adli Tıp Kurumuna alınan kemik parçaları, detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

"CESET KOKUSU NASIL OLUR BİLEMEDİĞİMİZ İÇİN FARK EDEMEDİK"

Yaşlı kadının yaşadığı 5 katlı, 15 daireli apartmanın sakinlerinden Kıral İlter, gazetecilere binaya 2 yıl önce taşındığını, yaşlı kadını tanımadığını söyledi. Binaya taşındıklarında yaşlı kadının evi için "2-3 senedir boş" dendiğini aktaran İlter, "Yukarıda herhangi birine rastlamadık, hiç ses gelmiyordu. Geçen sene bir ara ağır bir koku vardı ama su saatlerinin olduğu yerde bir hayvan ölmüş galiba. Ondan dolayı zannettik. Sonrasında koku kesildi. Ceset kokusu nasıl olur bilemediğimiz için fark edemedik." diye konuştu. Komşulardan Pervin Acar da 10 yıldır bu apartmanda ikamet ettiğini, Çoğulu'na yıllar önce birkaç kez su ikram ettiğini, iyi bir insan olduğunu ifade etti.

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

NE OLMUŞTU?

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaşmıştı. Kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtilmişti. Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenilmişti.

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Trabzon:
    YAAA ŞEHİR HAYATI BÖYLE KOMŞUN ÖLÜYOR KOKUNCA BULUNUYOR...KÖY YAŞANTISINDA BÖYLE BİR DURUM OLMAZ 23 3 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    ulan tek yasayan yasli bir insani merak etmeyen kemikleri cikana kadar bekleyen komsularin hepsine nalet olsun insanliktan nasibini almamislar ne olursa olsun 21 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    yuh ya bu nasil.komsuluk sizin ben insanliginizaaa 16 3 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Ne zaman ki mahalle kültürünü bırakıp apartmanda yaşamaya başladık, iç içe oturmamıza rağmen birbirimizi tanımaz oldu, işte o günden beri insanlık ölmüştür 3 0 Yanıtla
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