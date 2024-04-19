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9 günlük tatilde Antalya'nın antik liman ve kentlerine yoğun ilgi

Bayram tatilinde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti

Olympos Antik Kenti, 19 bin 747 kişi ile en çok ziyaretçiyi ağırladı

Antalya'daki antik kentler, bayramda turistlerin gözdesi oldu

ANTALYA - Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Antalya'da Ramazan Bayramı'nda her şey dahil oteller dolup taşarken, çevresinde bulunan antik kentlere de yoğun ilgi gösteriliyor. Antalya'nın antik limanlarından Olympos, Phaselis, Aspendos ve Side ise yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. 9 günlük tatilde yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği antik kentler, doğa ve tarihi bir arada barındırdığı güzelliklerle turistleri cezbetmeye devam ediyor.

Turizm sezonunun yayılması için, kültürel mirasa dikkat çekilecek

Türkiye, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü ülkesi durumunda ve bunun önemli bir bölümü Antalya'yı tercih edenlerden oluşuyor. Kum, deniz ve güneş turizmi için Antalya merkez yoğun şekilde tercih edilirken, kültürel miras meraklılarının da dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz yıl, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da ki müze ve ören yerleri, 3 milyon 269 bin ziyaretçiyi ağırladı. Antalya'da turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel miras çalışmalarını da bu amacın en önemli ayaklarından biri olarak görüyor.

Olympos, en çok ziyaret edilen antik kent oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin uzatılması yönündeki kararı erken bildirmesi, turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Tatilin açıklanmasıyla birlikte seyahat hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, ören yerlerini ve müzeleri de programına aldı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Antalya'da deniz ve tarihi mirası bir arada barındıran Olympos Antik Kenti, en çok ziyaret edilen antik kent oldu. 19 bin 747 kişinin ziyaret ettiği Olympos Ören Yeri'ni, 19 bin 586 turisti ağırlamasıyla Aspendos Antik Kenti takip etti. Ramazan Bayramı'nda, Side Antik Kenti 15 bin 320, Faselis Antik Kenti 14 bin 399 ve Antalya Arkeoloji Müzesi 7 bin 863 ziyaretçi ağırladı.

2028 yılı sonuna kadar, 5,5 milyar lira ödenek ayrıldı

Geçtiğimiz ay Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti Karşılama Merkezi'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarına; kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5,5 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade etmişti. Ersoy, "Türk arkeolojisi artık hem kazılarıyla hem de kazılardaki koruma çalışmalarıyla dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline gelmiştir. 2028 yılı sonuna kadar Antalya'daki arkeolojik alanlarımıza kazılar, restorasyon ve çevre düzenlemeleri için 5,5 milyar lira ödenek ayırdık. Dünyanın en önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden yapımıyla ilgili çalışmalara başladık" diye konuştu.