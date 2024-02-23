İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları 5-7 Mart\'ta düzenlenecek

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından İstanbul'un bir telif marketi haline dönüşebilmesi için düzenlenen "9. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları", 5-7 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Basın Yayın Birliği Derneğinin destekleriyle çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine olanak sağlayan program, 2021'den itibaren hibrit bir modelde katılımcılarına hem fiziki hem de online B2B görüşme yapma imkanı sunuyor.

TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç, "İstanbul Publishing Fellowship" adıyla da anılan programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl odak ülkenin "Meksika" olduğunu belirterek, program kapsamında Meksika edebiyatı üzerine konuşmalar yapılacağını söyledi.

Genç, 2025'te de odak ülkenin Abu Dhabi olacağına işaret ederek, "Odak ülke seçimini dünyanın farklı köşelerine yapıyoruz. İlk odak ülkemiz Azerbaycan'dı. Sonra Macaristan, Özbekistan. Yani biraz doğudan biraz batıdan seçim yapıyoruz. Latin Amerika bugüne kadar çok fazla iletişimimizin olmadığı bir alandı. Özellikle Meksika'ya seçerek, Latin ülkelerle irtibatı güçlendirmeye çalıştık." dedi.

Hedef 3 bin kitap anlaşması

Bu yıl programa 93 ülkeden bin başvuru aldıklarını aktaran Genç, seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 197 yabancı, 125 Türk olmak üzere, online görüşmelerle birlikte 383 katılımcının programa konuk olacağını kaydetti.

Mehmet Burhan Genç, Afrika ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu'dan da programa ilginin arttığını vurgulayarak, "Bu yıl katılımcı sayısı itibarıyla en çok rağbet gösteren ülkeler İngiltere, İtalya, İran, Mısır, Özbekistan, Azerbaycan. Hem batıdan hem doğudan programa yoğun bir talep var." diye konuştu.

En çok telif anlaşmasının tarih kitaplarında yapıldığının altını çizen Genç, şunları aktardı:

"Özellikle Türk dizilerinin de dünyada çokça gösterime girmesi bu durumu biraz arttırdı. Son birkaç yıldır hem tarih kitapları hem de Osmanlı kitaplarına talep çok. Edebiyatçılarımıza da talep çok. Klasik edebiyatımız diyebileceğimiz üstatlarımızın da genç yazarlarımızın da kitapları bilinir hale geldi."

Genç, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak adına İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nın çok önemli bir adım olduğunu kaydederek, bu yıl yeni yayıncıların katılımıyla programın canlı geçeceğini umduklarını ve kitap telifi anlaşmasında 3 bin barajını geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

8 yılda 10 binin üzerin­de telif ön anlaşması yapıldı

Dünya yayımcılarını İstanbul'da bir arayan getiren etkinlik, telif alışverişine ve kültürel mübadele çabalarına destek olmak, farklı ülkelerden yayıncıların Türkiye'de iş yapmalarını teşvik etmek ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Program kapsamında 8 yılda, 10 binin üzerin­de telif ön anlaşması ve 15 binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu yıl en çok katılım 29 başvuru ile Birleşik Krallık'tan gelirken, Endonezya ve Mısır 26, İran 25, Meksika ise 24 başvuru ile etkinlikte yer alacak.

Odak ülke Meksika'dan çeşitli yayınevleri, yazar, çevirmen ve meslek birliği yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Meksika edebiyatının ele alınacağı oturumlarda, Meksika mutfağı ve müzik dinletisi gibi kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek.