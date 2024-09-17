AB Komisyonu'nun Yeni Yönetimi Açıklandı - Son Dakika
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AB Komisyonu'nun Yeni Yönetimi Açıklandı

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Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun yeni üyelerini tanıttı; 27 üye, kadın temsili %40.

17.09.2024 16:17
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- Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni yönetimi açıklandı

STRASBOURG - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun yeni yönetimini için belirlenen adayları duyurdu.

Avrupa Birliği üyesi her bir ülkenin bir koltukla temsil edildiği 27 üyeli Avrupa Komisyonu'nun yeni üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grup liderleri ve üye devletlerle gerçekleştirilen yoğun müzakerelerin ardından belirlendi. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, bugün AB Komisyonu'nun 5 yıllık çalışmalarını yönetecek olan ve "komiser" olarak da anılan komisyon üyelerini açıkladığı basın toplantısında, yeni ekibinin AB'nin politika öncelikleri olan iklim değişikliği, güvenlik ve rekabet baz alınarak şekillendiğini vurguladı. Yeni Komiserlerin yüzde 40 oranında kadınlardan oluşacağını duyuran Von der Leyen, komisyonun 6 idari başkan yardımcısından 4ünü de kadın komiserlere teslim etti.

İlk kez bir Savunma Komiseri görev yapacak

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'nın savunma üretimi ve yatırımlarını yönetmek amacıyla komisyon dahilinde ilk defa bir savunma komiserine de yer verildi. Litvanya'nın eski Başbakanı Andrius Kubilius'un Savunma ve Uzay Komiseri olarak görev yapacağını açıklayan Von der Leyen, "Kubilius, Savunma ve Uzay Komiseri olarak Avrupa Savunma Birliği'nin geliştirilmesi ve yatırım ile sanayi kapasitemizin artırılması üzerinde çalışacak" dedi.

27 üyeli ekip, Avrupa Birliği'nin işleyişini yönetiyor, yasal düzenlemelerini hazırlıyor ve bunların uygulanmasını denetliyor. Ulusal hükümetlerdeki kabineye benzer bir yapı oluşturan Avrupa Komisyonu dahilindeki komisyon üyeleri, ulusal hükümetlerdeki bakanlara benzer bir şekilde belirli görevlere atanıyor. Her komisyon üyesi, AB'nin farklı politika alanlarından sorumlu tutuluyor ve atamalarının, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Yeni üyeler şu isimlerden oluştu:

Teresa Ribera (İspanya): Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Tekelleşmenin Önlenmesinden Sorumlu Komisyon Üyesi

Henna Virkkunen (Finlandiya): Teknoloji Egemenliği, Güvenlik ve Demokrasinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Dijital ve Sınır Teknolojilerinden Sorumlu Komisyon Üyesi

Stéphane Séjourné (Fransa): Refah ve Endüstriyel Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Endüstri, Küçük İşletmeler ve Tek Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi

Kaja Kallas (Estonya): Dış ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi.

Roxana Minzatu (Romanya): İnsanlar, Kabiliyetler ve Hazırlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Kabiliyetler, Eğitim, Kültür, Kaliteli İşler ve Sosyal Haklardan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Raffaele Fitto (İtalya): Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Uyum Politikası, Bölgesel Kalkınma ve Şehirlerden Sorumlu Komisyon Üyesi.

Maro efovi (Slovakya): Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Komisyon Üyesi. Ayrıca Kurumlar Arası İlişkiler ve Şeffaflıktan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Valdis Dombrovskis (Letonya): Ekonomi ve Üretkenlikten Sorumlu Komisyon Üyesi. Ayrıca, Uygulama ve Kolaylaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Dubravka uica (Hırvatistan): Akdeniz'den Sorumlu Komisyon Üyesi.

Olivér Vrhely (Macaristan): Sağlık ve Hayvan Refahından Sorumlu Komisyon Üyesi.

Wopke Hoekstra (Hollanda): İklim, Net Sıfır Emisyon ve Temiz Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Andrius Kubilius (Litvanya): Savunma ve Uzaydan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Marta Kos (Slovenya): Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi.

Jozef Skela (Çekya): ULuslararası Ortaklıklardan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Costas Kadis (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): Balıkçılık ve Okyanuslardan Sorumlu Komisyon Üyesi

Maria Lus Albuquerque (Portekiz): Mali Hizmetler ve Tasarruf ve Yatırım Birliği'nden Sorumlu Komisyon Üyesi.

Hadja Lahbib (Belçika): Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi.

Magnus Brunner (Avusturya): İç Meseleler ve Göçten Sorumlu Komisyon Üyesi.

Jessika Roswall (İsveç): Çevre, Suya Dayanıklılık ve Rekabetçi Döngüsel Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi.

Piotr Serafin (Polonya): Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi.

Dan Jrgensen (Danimarka): Enerji ve İskandan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Ekaterina Zaharieva (Bulgaristan): Araştırmacılık ve İnovasyondan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Michael McGrath (İrlanda): Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden Sorumlu Komisyon Üyesi.

Apostolos Tzitzikostas (Yunanistan): Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizmden Sorumlu Komisyon Üyesi.

Christophe Hansen (Lüksemburg): Tarım ve Gıdadan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Glenn Micallef (Malta): Nesiller Arası Adalet, Kültür, Gençlik ve Spordan Sorumlu Komisyon Üyesi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu'nun Yeni Yönetimi Açıklandı - Son Dakika

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