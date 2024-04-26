AB Komisyonu Üyesi Ferreira, Türkiye'de temaslar gerçekleştirdi - Son Dakika
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AB Komisyonu Üyesi Ferreira, Türkiye'de temaslar gerçekleştirdi

AB Komisyonu Üyesi Ferreira, Türkiye\'de temaslar gerçekleştirdi

AB Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Gaziantep ve Ankara'da temaslar gerçekleştirdi. Ferreira, Türkiye'ye sağlanan 400 milyon avroluk fon ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmaları ele aldı. Ayrıca Türkiye-AB ilişkileri kapsamında sınır ve göç konuları da değerlendirildi.

26.04.2024 14:41
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, 25-26 Nisan'daki Türkiye ziyareti kapsamında Gaziantep ve Ankara'da temaslar gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ferreira, başkentte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştü.

Görüşmelerde, AB tarafından deprem bölgesindeki illerde kullanılmak üzere AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye sağlanan 400 milyon avroluk fon ve ilerleyen süreçte yapılacak çalışmalar ele alındı.

AB Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri koordinasyonunda AB Dayanışma Fonu'ndan Türkiye'ye sağlanan fon, deprem bölgesindeki illerde konteyner kent inşası, su altyapısının inşası ve iyileştirilmesi, hastane ve okul inşası ve kültürel mirasın korunması alanlarındaki projeler için kullanılacak.

Ferreira ile Yerlikaya, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında sınır ve göç konularına da değindi.

Gaziantep'te Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşen Ferreira, AFAD ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri eşliğinde Nurdağı Konteyner Kenti ve prefabrik hastanelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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