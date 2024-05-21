AB, siyahi göçmenlerin çöle ya da ıssız bölgelere gönderilmesini destekliyor iddiası - Son Dakika
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AB, siyahi göçmenlerin çöle ya da ıssız bölgelere gönderilmesini destekliyor iddiası

AB, siyahi göçmenlerin çöle ya da ıssız bölgelere gönderilmesini destekliyor iddiası

Avrupa Birliği'nin (AB), Kuzey Afrika ülkelerindeki siyahi göçmenlerin Avrupa sınırlarına girmesini engellemek için gizli operasyonları desteklediği ve finanse ettiği iddia edildi. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Lighthouse Reports'un yayımladığı rapora göre, AB her yıl on binlerce siyahi göçmenin çöle ya da ıssız bölgelere gönderilmesini amaçlayan operasyonlara doğrudan katılıyor. Siyahi göçmenlerin bırakıldıkları yerlerde su ve yiyecek bulamamaları, kaçırılma, gasp, işkence ve cinsel şiddet riskiyle karşı karşıya kalmaları da raporda belirtilen konular arasında yer alıyor. AB yetkilileri ise bu iddiaları reddederek, göçmenlerin ve sığınmacıların durumunu iyileştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

21.05.2024 14:59
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Avrupa Birliği'nin (AB), Kuzey Afrika ülkelerindeki on binlerce siyahi göçmenin Avrupa sınırlarına girmesini engellemek için "çöle ya da ıssız bölgelere gönderilmesini amaçlayan gizli operasyonları desteklediği, finanse ettiği ve bu operasyonlara doğrudan katıldığı" iddia edildi.

Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Lighthouse Reports, The Washington Post, Le Monde, Enass, Der Spiegel, El Pais, IrpiMedia, ARD ve Inkyfada ile ortaklaşa çalışmasına dair rapor yayımladı.

Rapordaki iddialara göre, AB her yıl Kuzey Afrika ülkelerinden on binlerce siyahi göçmenin Birliğin sınırlarına girmesini engellemek için çöle ya da ıssız bölgelere gönderilmesini amaçlayan gizli operasyonları destekliyor, finansman sağlıyor ve bu operasyonlara doğrudan katılıyor.

AB'nin "Avrupa'ya ulaşan insan sayısını azaltmayı amaçlayan göçmen yönetimi", Kuzey Afrika ülkelerine yıllardır yüz milyonlarca avro fon sağlarken, ülkelere ayrılan yıllık bütçe ise her geçen sene artış gösteriyor.

Siyahi göçmenler Avrupa'ya ulaşmamaları için ıssız yerlere bırakılıyor

Moritanya, Fas ve Tunus'ta sınır dışı edilmelerden kurtulan Afrika ülkelerinden 50'den fazla kişiyle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, söz konusu 3 ülkeden birçoğu Avrupa'ya doğru yola çıkmış olan mülteci ve göçmenlerin yanı sıra bu ülkelerde oturma ve çalışma izni olanlar, derilerinin rengine bakılarak yakalanıyor, otobüslere bindiriliyor ve genellikle kurak çöl bölgeleri olan ıssız yerlere götürülüyor.

Bırakıldıkları yerde su ve yiyecek bulamayan bu kişiler, kaçırılma, gasp, işkence, cinsel şiddet ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bir grup ise sınır bölgelerine götürülerek burada yetkililer tarafından insan kaçakçılarına ve fidye için işkence yapan çetelere satılıyor.

Raporda, "bu kitlesel yerinden edilme ve istismar sisteminin Brüksel'de yıllardır bilinmesinin yanı sıra AB ve Avrupa ülkeleri tarafından sağlanan para, araç, ekipman, istihbarat ve güvenlik güçleri sayesinde yürütüldüğü" öne sürüldü.

Araştırma kapsamında görüşülen kişilerden bazılarının, yolculuklarına dair görsel malzeme ile konum bilgileri sağladığı ve bunların teyit edildiği bilgisi verildi.

AB, siyahi göçmenlere yapılanlardan "haberdar ve müdahil"

Mevcut ve eski AB personeli ile ulusal polis güçleri ve uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelere göre, AB bu operasyonlardan haberdar ve bazen doğrudan müdahil oluyor.

Avrupalı yetkililer, bölgede Sahra Altı Afrikalı göçmenlere yönelik artan operasyonlardan duydukları endişeyi dile getirse de fonların temel hakları ihlal etmek için kullanıldığını reddetti. Ancak 2 üst düzey AB kaynağı, bu fonların nihai olarak nasıl kullanıldığını tam bilmenin "imkansız" olduğunu ifade etti.

AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'ten elde edilen belgelere göre ise Fas ırksal profilleme yapıyor ve çoğunlukla siyahi göçmenleri zorla başka yerlere götürüyor. Ayrıca AB yetkililerinin "en azından 2019'dan bu yana bazı kötü niyetli uygulamalar hakkında iç tartışmalar yürüttüğünü gösteren, kamuya açık, bulunması zor belgeler" de ortaya çıkarıldı.

"Göçmenlerin hayatlarını zorlaştırın"

AB'nin son yıllarda Tunus, Moritanya ve Fas'a göç yönetimi için 400 milyon avrodan fazla finansman sağladığı projelerde çalışan bir danışman, fonun amaçları hakkında "Göçmenlerin hayatlarını zorlaştırmalısınız. Gine'den gelen bir göçmeni iki kez Sahra'da (Fas'ta) bırakırsanız, üçüncü seferde sizden onu gönüllü olarak evine geri götürmenizi isteyecektir." ifadelerini kullandı.

AB'den elde edilen bazı belgelerin, Fas'ta siyahi kişileri toplayan paramiliter yardımcı güçleri doğrudan finanse ettiğinin ortaya konulduğu iddia edildi.

Göçmenlerin toplanması ve sınır dışı edilmesi sırasında kullanılan araçlar ile AB ülkeleri tarafından sağlanan araçlar arasında görsel analizlerin yapıldığı raporda, Tunus'ta Ulusal Muhafızlar tarafından çöl bölgelerine götürülmeden önce göçmenlere yapılan baskınlarda kullanılan Nissan marka araçların, İtalya ve Almanya tarafından bu ülkeye bağışlanan araçlarla marka ve model olarak eşleştiği tespit edildi.

AB Komisyonu sözcülerinden Ana Pisonero, günlük basın toplantısında iddialara ilişkin sorulara, "Partner ülkelerimizde durumun bazen zorlayıcı olduğunun farkındayız ve bu nedenle, her şeyden önce göçmenler ve sığınmacılar için sahadaki durumu iyileştirmeye çalışmak için angajmanımızı sürdüreceğiz. Bu, partner ülkelerle yürüttüğümüz politika diyaloğumuzun merkezinde yer almaktadır." cevabını vermekle yetindi.

Kaynak: AA

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