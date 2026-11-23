(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB, EGO ve ASKİ'nin 2027 yılı toplam bütçesinin 278 milyar TL olarak öngörüldüğünü açıkladı. Bilkent-İncek Bağlantı Yolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle Ankaralılardan özür dileyen Yavaş, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını ve görevden almaların yapılacağını belirtti. Yavaş, "Bizim önceliğimiz Ankara, sorumluluğumuz Ankaralılara hizmet, hedefimiz ise gelecek kuşaklara daha güçlü ve yaşanabilir bir başkent bırakmaktır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin 2027 mali yılı bütçe görüşmeleri sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "2027 Yılı Performans Programı ve Bütçe Tasarısı" sunumu yaptığı birleşimde; ABB, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü'ne ait toplam 278 milyar TL'lik bütçe görüşüldü.

Başkan Yavaş sunumuna, "Bizim önceliğimiz Ankara, sorumluluğumuz Ankaralılara hizmet, hedefimiz ise gelecek kuşaklara daha güçlü ve yaşanabilir bir başkent bırakmaktır" diyerek başladı.

Bütçenin sadece gelir ve giderlerin gösterildiği mali bir belge olmadığına dikkat çeken Yavaş, "Bütçe; nasıl bir kent istediğimizin, kaynaklarımızı hangi önceliklere göre kullandığımızın ve Ankaralılara karşı üstlendiğimiz sorumlulukların somut bir ifadesidir. Bu anlayışla bütçemizi hazırlarken kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını; her bir kaynağın Ankara'nın gerçek ihtiyaçlarına ve hemşerilerimizin beklentilerine göre değerlendirilmesini esas alıyoruz" diye konuştu.

2027 YILI BÜTÇESİ 278 MİLYAR TL

125 milyar TL olarak öngörülen 2026 yılı bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 85 seviyesinde olduğunu belirten Yavaş, 2027 yılı bütçesine ilişkin şunları söyledi:

"2027 yılında Büyükşehir Belediyemiz, ASKİ ve EGO'nun toplam bütçesini 278 milyar TL olarak öngörüyoruz. Bu bütçe, Ankara'nın artan ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra, önemli yatırım projelerimizin ve kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik çalışmalarımızın da mali çerçevesini oluşturmaktadır. 2027 yılı; önemli yatırım projelerimizi hayata geçireceğimiz, Ankara'nın geleceğine yön verecek stratejik planlama çalışmalarını tamamlayacağımız bir yıl olacaktır. Bu kapsamda, Ankara Ulaşım Ana Planı ve Ankara İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını sürdürerek kentimizin altyapı ve ulaşım kapasitesini güçlendirmeyi, çevresel sürdürülebilirliği önceleyen yatırımlara ağırlık vermeyi hedefliyoruz."

YAVAŞ'TAN HALİHAZIR HARİTASI AÇIKLAMASI

Yavaş, 1999 yılından bugüne kadar Ankara'nın güncel Halihazır Haritası'nın yapılmadığını belirterek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Yavaş Ankara'nın Halihazır Haritası'na ilişkin, "Ankara merkez ilçelerini kapsayan yaklaşık 300 bin hektar alan ile çevre ilçe merkezleri ve gelişme alanlarını kapsayan yaklaşık 70 bin hektar alanın uçuş fotoğrafları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden peyderpey teslim alınmaya devam etmektedir. Uçuş fotoğraflarının belediyemizce teslim alınmasının ardından Halihazır Harita yapımı işine ivedilikle geçilecektir" dedi.

"BÜTÇE, ÇALIŞMALARIN KENTİN GELECEĞİNE SAĞLADIĞI KATKIDIR"

Bilimsel verilerin esas alındığı, kaynakların etkin kullanıldığı, sonuçların ölçüldüğü ve sürekli geliştirilen belediyecilik anlayışını güçlendirdiklerini kaydeden Başkan Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yerel yönetimlerde iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik alanlarında örnek bir kurumsal yönetim anlayışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Bizim için başarı; yalnızca bütçe hedeflerine ulaşmak veya yatırımları tamamlamak değil, bütün bu çalışmaların Ankaralıların yaşam kalitesine ve kentimizin geleceğine sağladığı katkıdır. Bu nedenle 2027 yılında da mali disiplinden taviz vermeden, önceliklerimizi doğru belirleyerek ve kamu kaynaklarını en yüksek toplumsal faydayı sağlayacak alanlara yönlendirerek çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Yavaş konuşmasında katılımcı bütçe için sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptıklarını belirterek, "Ankara'yı hep birlikte herkesin talebini dikkat alarak yönetmemiz için inşallah bir örnek olur diye düşünüyoruz ama 2019'dan beri bu konuda yeterli geri dönüşü alamadığımızı da Ankara halkının bilmesini isterim" dedi.

FAALİYETLER TEK TEK ANLATILDI

Yavaş, konuşmasının ardından 2019 yılından bugüne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent'e kazandırdıklarını anlattı. Yavaş, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin projeleri hakkında bilgi verirken Dikimevi-NATO Yolu, M2 Koru-Yaşamkent/ Bağlıca Uzatma Hattı, M5 Kızılay –Dikmen Hattı, M6 Çayyolu –Sincan Bağlantı Hattı, M4 Şehitler-Forum gibi önemli metro hatlarına ilişkin bilgiler verdi.

Yavaş, Ankara'da 2015 yılında hazırlanan Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı'nın belediye meclisinde reddedildiğini ve o tarihten bu yana yeni bir ana planın hayata geçirilemediğini hatırlattı. Kentin ulaşım sorunlarına uzun vadeli çözümler üretmek amacıyla Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı hazırlıklarının sürdüğünü belirten Yavaş, planın ihalesine 26 Kasım'da çıkılacağını açıkladı. Yavaş ayrıca hayata geçirilen Yapay Zeka Destekli Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi'nin maliyetini 1 milyar 300 milyon TL olarak açıkladı.

"KENDİ PERSONELİM ADINA ÖZÜR DİLİYORUM"

Yeni hizmete açılan ve geçtiğimiz günlerde uzun trafik görüntülerinin oluştuğu Bilkent-İncek Bağlantı Yolu ile ilgili de açıklamada bulunan Yavaş, şunları söyledi:

"Arkadaşlar insanla çalışıyoruz, personelle çalışıyoruz. Çalıştığımız personel zaman zaman iyi yaptığını düşünerek hatalı işler yapıyor. Bu Bilkent-İncek Bağlantı Yolu açıldı. Bizim arkadaşımız daha açıldığı günün ertesi günü oraya çimento boşaltan aracı çeker, 4 şeridin 3 şeridini kapatır akşam vakti. Birçok araba balata yaktı. Haberimiz oluncaya kadar zaten olan olmuş. Şimdi ben soruşturma açtım bunlar hakkında. Yani bizim genel felsefemiz şu; arkadaş eğer sizin kendi insanınıza saygınız yoksa kendinize de saygınız yok? Ben personelim adına bütün orada sıkışan ya da mağdur olan Ankara halkından öncelikle özür diliyorum, kendi personelim adına. Gerekeni yaptık, soruşturmayı açtık. Bu konuda ilgili görevden almaları da mutlaka yapacağız. Çünkü artık en azından söylediğim gibi akıl etmiyorsa da sağdan soldan o gün gelenlerin tepkilerinden insan etkilenir ve hiç olmazsa yolu açar."

Tunalı Hilmi Caddesi ve Bahçelievler Aşkabat Caddesi üzerinde yapılan Cephe İyileştirme Kentsel Tasarım Projesine ilişkin konuşan Yavaş, çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ANKARA"

Sunumun sonunda sadece bir bütçe hazırlamadıklarını Ankara'nın geleceğini konuştuklarını söyleyen Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki yıl hangi hizmete öncelik vereceğimizi, kaynaklarımızı nasıl değerlendireceğimizi birlikte ele aldık. 2027 yılı için toplam 278 milyar liralık bütçemizi hazırladık. Bizim için bütçe sadece rakam değil, bir çocuğun eğitimine destek olmak, emeklinin yükünü hafifletmek, bir ailenin sofrasına katkı sunmak, vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak, Ankara'da yaşadığı yerden keyif almasını sağlamak. Elbette farklı siyasi görüşlerimiz, farklı değerlendirmelerimiz olabilir. Eksiğimiz de çoktur, dört dörtlük yaptığımızı da hiçbir zaman iddia etmiyoruz ama bütün meclis üyelerimizin ortak sorumluluğu Ankara'dır. Bizim için esas olan Ankaralıların hakkını ve hukukunu korumak, kaynaklarını doğru kullanmaktır. Bu anlayışla çalışmaya, her kurşun hesabını vermeye, Ankara'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Sunumu bilgilerinize arz eder, hepinize saygılar sunarım."