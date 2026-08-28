ABB, "Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı" için 17 Eylül'de ihaleye çıkacak - Son Dakika
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ABB, "Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı" için 17 Eylül'de ihaleye çıkacak

ABB, "Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı" için 17 Eylül\'de ihaleye çıkacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım geleceğini belirleyecek Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı için 17 Eylül 2026'da ihaleye çıkıyor. Plan kapsamında ulaşım anketleri, modelleme çalışmaları ve acil eylem planı hazırlanacak.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in yıllardır hazırlanmasını beklediği "Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı" için çalışmalarını hızlandırdı. Ulaşım Daire Başkanlığı, Başkent'in büyüyen nüfusunu, artan araç sayısını ve değişen ulaşım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yasal geçerliliği olan ve katılımcı yöntemle oluşturulacak yeni bir plan için 17 Eylül 2026 tarihinde ihaleye çıkacak.

Ankara'nın tümünü kapsayan 2050 hedefli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını tamamlayarak kamuoyuyla paylaşan ABB, şimdi de Ankara'nın ulaşım geleceğine yön verecek Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı için çalışmalarına başladı.

İHALE 17 EYLÜL'DE

ABB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi ihalesi 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. İhaleye, Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu ev sahipliği yapacak.

Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı ihale sonucunda; yeterliği tespit edilen adaylar arasından, ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre 8 aday kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. Yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İHALEYİ KAZANACAK FİRMA ULAŞIM ANA PLANINI HAZIRLAYACAK

Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi kapsamında ise; Başkent'in mevcut ulaşım yapısı ortaya çıkarılacak, ulaşım ihtiyaçları belirlenecek ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları yürütülecek.

Çalışmalar çerçevesinde "Paydaş Katılım Stratejisi" oluşturulacak. Ulaşım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla 15 bin hane halkını kapsayan ulaşım anketlerinin yanı sıra sürücü, yolcu ve yaya anketleri gerçekleştirilecek. Kentteki otopark durumunun belirlenmesi amacıyla otopark anketleri ve etüdü yapılırken, Ankara'nın mevcut ulaşım altyapısının ortaya çıkarılması için karayolu ağı envanteri hazırlanacak.

VERİLERLE ULAŞIM MODELİ OLUŞTURULACAK

Elde edilen veriler doğrultusunda ulaşım modeli oluşturulacak, modelin kalibrasyonu yapılacak ve raporlanacak. Bunun yanı sıra kavşak trafik sayımları gerçekleştirilecek, kent merkezi trafik sirkülasyon planları ile yeni kavşak ön projeleri hazırlanacak.

Danışmanlık hizmeti kapsamında ayrıca Toplu Taşıma Acil Eylem Planı ve Raporu ile Ulaşım ve Trafik İyileştirme Planı hazırlanacak. Tüm saha, analiz ve modelleme çalışmalarının sonucunda ise Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı oluşturulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABB, 'Ankara Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı' için 17 Eylül'de ihaleye çıkacak - Son Dakika

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