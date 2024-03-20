Mansur Yavaş, Ulus 100. Yıl Meydanı\'nın açılışını yaptı

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yenileme çalışmaları tamamlanan Ulus 100. Yıl Meydanı'nın açılışını yaptı. Yavaş, "Ulus bölgesi sadece Cumhuriyet dönemimizin değil, Cumhuriyet dönemi öncesinde de zengin bir tarihsel ve kültürel mirası içindedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi de Ulus'u aynı zamanda millet iradesinin vesikası haline getirmiştir. Son birkaç on yılda yaşanan gerilemeyi durdurup, burayı turizm kenti haline getirmek bizim en büyük projelerimizden birisidir" dedi.

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan 100. Yıl Meydanı'nı hizmete açtı. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli katıldı.

Yavaş açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"BURAYI TURİZM KENTİ HALİNE GETİRMEK BİZİM EN BÜYÜK PROJELERİMİZDEN BİRİSİDİR"

"Ulus neden değerli? Şu anda toplandığımız Ulus bölgesi sadece Cumhuriyet dönemimizin değil, Cumhuriyet dönemi öncesinde de zengin bir tarihsel ve kültürel mirası içindedir. Ulus Antik ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşımaktadır. Roma Caddesi, Jülyen Sütunu, Agustus Tapınağı, Bizans Dönemi kalıntıları, Hacı Bayram Veli Cami ve hepimizin bildiği birçok tarihi an bunlara örnek olarak verilebilir. Ulusun bizler için en değerli tarihi ise Cumhuriyet dönemiyle başlamıştır. Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli merkezleri Ulus'ta yer almaktadır. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemimizle Ulus, ülkemizin dört bir yanından gelen farklı sosyolojilere ait insanları buluşturmuş, birbirinden farklı görüşleri olan bu insanlar tek bir hedef için harekete geçmiştir. O hedefin adı vatan sevdasıdır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi de Ulus'u aynı zamanda millet iradesinin vesikası haline getirmiştir. Bu bölge çok uzun yıllar Ankara'nın politik, bürokratik, finansal, kültürel ve ticari merkezi olmuştur. İşte Ulus dünyadaki örneklerin de olduğu gibi bizim için çok önemlidir. Tarihimiz, kültürümüz ve zenginliğimizdir. Son birkaç on yılda yaşanan gerilemeyi durdurup, burayı turizm kenti haline getirmek bizim en büyük projelerimizden birisidir.

Ben 2009 yılında aday olduğumda Ankara'ya turist getireceğim dediğimde herkes şunu soruyordu; Ankara'ya niçin turist gelsin? Ben de Ankara'ya bir de benim gözümle bakın diye bir animasyon yaptırmıştım. Beypazarı'nda da ilk önce Beypazarı'nı turizme açacağım dediğimde belki hiç kimse inanmadı. Şöyle söylemiştim onlara; gün gelecek gelen turistlerden siz buralarda gezemeyeceksiniz demiştim. Gün geldi o projeyi gerçekleştirdik. ve çarşı içine gelmeyin diye anons etmek durumunda kaldık. İşte Ulus bölgesini tarihi kent merkezi olarak inşallah önümüzdeki günlerde turistlerin yoğun olarak gezdiği esnafın para kazandığı bir alan olacak. Buradaki projelerimizin içinde Ulus'taki trafiğin tamamının yer altına alınma projesini Kültür Tabiat Varlıkları'na sunduk. Yeniden zemin altında bir jeoradar incelemesi kararı verdiler. İnşallah önümüzdeki dönem bu jeoradar incelemesini düzgün çıktığı takdirde bir sorun olmadığı takdirde trafiği tamamen yerin altına alarak belki de Ankara'nın en büyük meydanını burada gerçekleştirmiş olacağız.

"100. YIL MEYDANI ANKARA'NIN TARİHSEL DOKUSUNUN TAM KALBİNDE KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

Bugün şu açılışını yaptığımız 100. Yıl Meydanı çevresinde tarihi yapıların tam kalbinde ve Ankara halkına nefes aldıracak. Proje yeşil dokusu ve otopark sorununa çözüm niteliğinde katlı otoparkıyla hizmet verecek. Projede otopark dışındaki alanlardan yeşilin Başkenti Ankara'ya yakışıyor. Ankara'nın iklim ve dokusuna uygun olarak farzlı türde 300 tane ağaç dikildi. Toplam alanın 8 bin metrekare olan bu alanda 2 bin metrekare büyüklüğünde ana meydan, peyzaj alanları ve toplam 214 araç kapasiteli iki katlı otopark yer alıyor. Otomasyon sistemiyle hizmet verecek otopark alanında kapasite durumunu online olarak takip etmek de mümkün olacak. Ayrıca projede tüm alana hizmet edecek kafeteryada yer almaktadır. 100. Yıl Meydanı Ankara'nın tarihsel dokusunun tam kalbinde kültürlerin buluşma noktası olacak.

"BU PROJEYİ 161 MİLYON LİRA MALİYETTE TAMAMLADIK"

biliyorsunuz şeffaf belediyenin Türkiye'de öncüsüyüz. Bu projeyi 161 milyon lira maliyette tamamladık. Başka Ulus'ta neler yaptık? Ankara Kalesi dış kale sur duvarlarının restorasyonuna başlandı. Tescilli Roma yolu düzenlemesine başlandı. Anafartalar caddesi sokak sağlıklaştırması ve kentsel tasarımına başlandı. Kentsel sit alanı içerisinde dört adet çeşme restorasyonu. Hükümet Caddesi ve Çevresi Düzenleme Projesi, Hamidiye Camii Restorasyonu, Anafartalar Belediye Çarşısı, şu karşıda gördüğünüz çarşı tamamen yenilendi. İki katı teknokent, bir katı mesleğe ilk başlayan avukatlara tahsis edildi. Ayrıca Ankara'daki esnaf odalarını da ayrıca tahsis ettik ki Ulus tekrar eski cazibesine kavuşsun diye. İçkale'de birinci etap sokak sağlıklaştırma projesi bitti. İkinci etap sokak sağlıklaştırma projesi bitti. İçkale üçüncü etap sokak sağlıklaştırma projesinin ihalesi yapıldı. O da bu yıl bitecek. Ankara Kalesi ve civarına çıkıldığı zaman artık orada restorasyonu yapılmamış hiçbir ev kalmayacak. Roma Tiyatrosu restorasyonu bitirildi. Arkeopark düzenlemesi yapıldı. Ayrıca alt kısmımızda Gençlik Parkı Kültür Merkezi ve Şehir Tiyatroları yenilendi. Anafartalar Çarşısı'nın üst kısmına bir park yaptık. Ulus Hali'ni yeniledik. Anafartalar Çarşısı'nı sıfırdan yeniledik. Eski Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne EGO Genel Müdürlüğü taşındı. Ulus iş hanının tadilatı yapıldı ve son olarak da Yüzüncü Yıl Meydanı ve kapalı otopark yapıldı. Artık Ankara'ya gelenler gardan başlamak üzere bir tarafı da Sıhhiye'den başlamak üzere Ulus'a gelecekler. Burada İş Bankası binası da aynı zamanda müze olarak düzenlendi. Roma Hamamları bizdeydi, Kültür Bakanlığı aldı, kendisi restore edecek. Buradan ilerlediğimiz zaman, Bent Deresi'ne kadar restorasyonu yapılmadık, hiçbir yer kalmıyor. Ayrı zamanda Hacı Bayram'da da böyle bir çalışma yapılmıştı. Hacı Bayram Kale, aynı zamanda Hıdırlık tepesi tamamen gezi alanı olarak düşünün turistler için Roma Tiyatrosu, Arkiolojik Park ile beraber aynı zamanda Anafartaların devamında Çıkrıkçılar yokuşuna iki defa ihaleye çıktık giren olmadı. Orayı da ihale ettikten sonra yaptıktan sonra Hamamönü bölgesi ile birleştirip dünyanın çeşitli yerlerine gittiği zaman tümüyle gönderen eski tarihi kent merkezi tümüyle ayağa kalkmış olacak ve Mansur Yavaş'ın en marka projelerinden birisi de Ulus düzenlemesi olacak. Bu harcamalara şimdiye kadar ne kadar para harcadık? Güncel tutarlarıyla 1 milyar 200 milyon lira civarında para harcandı. Ulus'u ayağa kaldırmak için inşallah söylediğim gibi burası marka bir proje olacak ve dünya başkentlerine yakışır bir şekilde, onlarla yarışan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Ankara'yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yaptığımız bütün çalışmalar şeffaftır. Halka hesap vermek bir zorunluluktur.

"KAMU YÖNETİCİLERİ GÖREVE BAŞLADIĞIYLA BIRAKTIĞI ZAMANKİ MAL VARLIĞINI AÇIKLAMALIDIR"

Yaptığımız bütün çalışmalar şeffaftır. Halka hesap vermek bir zorunluluktur. Mal beyanımı ben açıkladım. Rakiplerimiz de açıklamaya başladılar ama bugünkü basına düşen yazıları gördüğünüz zaman bir sürü spekülasyon var. Ben de dün bir televizyon yayınında şunu söyledim; 1999 yılında Beypazarı'nda ilk belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır. Hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır. Göreve başladığıyla bıraktığı zamanki mal varlığını açıklamalıdır. Bu sadece Mansur Yavaş için değil, Türkiye'deki görev yapan bütün belediye başkanlarını kapsar. Ancak böyle olduğu takdirde bu insanlar arasındaki gelir adaletsizliği, fakirliği, yoksulluğu önlemenin imkanı yoktur. Bu şekilde ancak yolsuzluk ve israf ortadan kalkacaktır. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bunun öncülüğünü yapmaktan gurur duyuyoruz."