ABD Başkanı Trump, Suriye hakkında "İsraillilerin fikrini sormadığını" açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin "bu konudaki fikrini sormadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Orta Doğu turunu tamamlayarak son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrıldı.

Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turu dönüşünde, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suriye, Gazze ve İstanbul'daki Rusya- Ukrayna barış müzakereleri konusunda açıklamalarda bulundu.

"Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, İsraillilerin itirazının sorulması üzerine "Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm." dedi.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek, Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.

Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip bulunduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" söyledi.

"Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak"

İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani kriz içinde olan Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, İsrailli esirlerin durumlarının iyi olmadığını ve onları çıkarmak için İsrail ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Trump, bu konuda her iki tarafa da bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de çok sayıda insan açlıktan ölüyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda barış çabalarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşmak zorunda olduklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Putin ile karşılıklı görüşerek bu sorunu çözebileceklerini, çözemezlerse ilginç şeyler yaşanabileceğini" dile getirdi.

Trump, nükleer müzakereler konusunda ise " İran'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini" belirtti.

"Austin Tice'dan hep bahsederim"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmede, Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı gündeme getirdiğini belirten Trump, "Austin Tice'dan hep bahsederim, uzun yıllardır ortalarda görünmüyor." ifadesini kullandı.

(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soruya da Trump, "Bilmiyorum. Çok yakında bunun cevabını öğreneceğiz." yanıtını verdi. Trump, esirlerin serbest bırakılması için İsrail ile çalışacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar, BAE'yi kapsayan turunu 3,2 trilyon dolar değerinde yatırım ve silah anlaşmalarıyla tamamlayarak ülkesine hareket etti.