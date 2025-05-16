ABD Başkanı Trump, Suriye hakkında "İsraillilerin fikrini sormadığını" açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Trump, Suriye hakkında "İsraillilerin fikrini sormadığını" açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin "bu konudaki fikrini sormadığını" söyledi.

16.05.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına karşı çıkan İsraillilerin "bu konudaki fikrini sormadığını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, 13-16 Mayıs tarihlerini kapsayan Orta Doğu turunu tamamlayarak son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrıldı.

Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turu dönüşünde, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suriye, Gazze ve İstanbul'daki Rusya- Ukrayna barış müzakereleri konusunda açıklamalarda bulundu.

"Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talebiyle Suudi Arabistan'da Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, İsraillilerin itirazının sorulması üzerine "Bunu onlara sormadım, yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu düşündüm." dedi.

Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının memnuniyetle karşılandığına dikkati çekerek, Suriye'de uzun süre devam eden kargaşanın tekrar yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.

Yaptırımların "can yakıcı ve acımasız" olduğunu ifade eden ABD Başkanı, yaptırımlar sürerken Suriye'nin başarı şansının çok az olduğunu, ülkenin güçlü, genç ve enerjik bir lidere sahip bulunduğunu ve "bunun bir fırsat olduğunu" söyledi.

"Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak"

İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani kriz içinde olan Gazze'ye ilişkin konuşan Trump, İsrailli esirlerin durumlarının iyi olmadığını ve onları çıkarmak için İsrail ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Trump, bu konuda her iki tarafa da bakılması gerektiğini vurgulayarak, "Bence gelecek ay pek çok iyi şey olacak. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de çok sayıda insan açlıktan ölüyor." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda barış çabalarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluşmak zorunda olduklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump, "Putin ile karşılıklı görüşerek bu sorunu çözebileceklerini, çözemezlerse ilginç şeyler yaşanabileceğini" dile getirdi.

Trump, nükleer müzakereler konusunda ise " İran'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini" belirtti.

"Austin Tice'dan hep bahsederim"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmede, Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı gündeme getirdiğini belirten Trump, "Austin Tice'dan hep bahsederim, uzun yıllardır ortalarda görünmüyor." ifadesini kullandı.

(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soruya da Trump, "Bilmiyorum. Çok yakında bunun cevabını öğreneceğiz." yanıtını verdi. Trump, esirlerin serbest bırakılması için İsrail ile çalışacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar, BAE'yi kapsayan turunu 3,2 trilyon dolar değerinde yatırım ve silah anlaşmalarıyla tamamlayarak ülkesine hareket etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Suriye hakkında 'İsraillilerin fikrini sormadığını' açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:18:11. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump, Suriye hakkında "İsraillilerin fikrini sormadığını" açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.