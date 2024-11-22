ABD'den UCM'nin Netanyahu Kararına Red - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'den UCM'nin Netanyahu Kararına Red

ABD yönetimi, UCM'nin Netanyahu hakkında aldığı tutuklama kararını reddetti, Putin'e farklı davranıldı.

22.11.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi ile birçok Kongre üyesi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında aldığı tutuklama kararını alkışlarken, Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında aldığı benzer kararı reddetti.

UCM'nin, Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararının yankıları sürüyor.

ABD yönetiminin ve birçok Kongre üyesinin UCM'nin Netanyahu ile ilgili kararını kabul etmediklerini açıklaması, aynı kurum ve kişilerin geçen yıl aynı mahkemenin Putin'le ilgili tutuklama kararına verdikleri aksi yöndeki tepkiyi akıllara getirdi.

Başta ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve birçok Kongre üyesi olmak üzere Washington'daki karar alma süreçlerinde imzası bulunan birçok isim, UCM'nin Putin hakkındaki kararını büyük memnuniyetle karşıladıklarını açıklamıştı.

Biden yönetimi, UCM'nin Putin hakkındaki kararından memnundu

Biden, Mart 2023'te mahkemenin, Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında aldığı yakalama kararından memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

Blinken da o günlerde yaptığı açıklamada, UCM üyesi tüm ülkelerin bu karara uyması ve Putin hakkındaki tutuklama kararını yerine getirmesi gerektiğini dile getirmişti.

UCM'nin Netanyahu kararına sert tepki gösteren ve hatta UCM Başsavcısı Kerim Han'a yaptırım uygulanması gerektiğini savunan senatörlerden Lindsey Graham de o dönem yaptığı açıklamalarda "Putin'in savaş suçlusu olduğunu, yakalanması ve Lahey'de yargılanması gerektiğini" öne sürmüştü.

ABD yönetimi, İsrail'in UCM üyesi olmadığını ve dolayısıyla mahkemenin İsrail üzerinde yetkisinin bulunmadığını savunurken, Rusya'nın da UCM üyesi olmadığını gündeme dahi getirmemişti.

UCM dün açıkladığı son kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında geçen yıl mart ayında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den UCM'nin Netanyahu Kararına Red - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
09:38 Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 01:25:47. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den UCM'nin Netanyahu Kararına Red - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.