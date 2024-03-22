Güncel

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Arap Dışişleri Bakanları "Gazze" konulu toplantıda bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının mümkün olduğuna inanıyor

KAHİRE - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün dışişleri bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri ile "Gazze" konulu toplantıda bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana 6'ncı kez düzenlediği Orta Doğu turu kapsamında geldiği Mısır'da Arap Dışişleri Bakanları Gazze konulu toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el-Haşimi'nin yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh katıldı.

Toplantıda, Gazze Şeridi'nde ateşkes, insani yardımların sevkiyatının önündeki engeller, Filistin-İsrail ihtilafında iki devletli çözüm çabaları ve Gazze Şeridi'nde açlık krizi ele alındı.

"İnsanların çektiği acıları daha da arttırmaya gerek yok"

Toplantının ardından Blinken ve Shoukry, ortak basın toplantısı düzenledi. Shoukry, toplantıda İsrail'in Refah'ta planladığı askeri harekatın da ele alındığını belirterek, "Tüm bu konularda koordinasyon sağlama konusunda mutabık kaldık. İnsanların çektiği acıları daha da arttırmaya gerek yok" dedi.

"Refah'a yönelik bir kara operasyonunun hata olacağı konusunda çok net olduk"

İsrail'in Refah'a planladığı operasyonu "gereksiz" olarak nitelendiren Blinken, "Refah'a yönelik bir kara operasyonunun hata olacağı ve bunu destekleyemeyeceğimiz konusunda çok net olduk. Orada yerinden edilmiş insanların gidecek hiçbir yeri yok ve herhangi bir saldırı insani bir felakete yol açacaktır" dedi.

Katar'da Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerine değinen Blinken, "Boşluklar daralıyor" ifadelerini kullanarak, ABD'nin bir anlaşmaya varılması için baskı yapmaya devam ettiğini aktardı. Blinken, bir ateşkes anlaşmasının hala zor olduğunu ancak bunun hala mümkün olduğuna inandığını açıkladı.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasına doğru "çok iyi ilerleme" kaydedildiğini belirten Blinken, dün Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette Suudi liderlerle iki ülke arasında daha yakın ilişkiler kurulması konusunda "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi. Anlaşma için bir zaman çizelgesi veremeyeceğini belirten Blinken, görüşmelerin "anlaşmaya varılacak bir noktaya yaklaştığını" söyledi.