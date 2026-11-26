Washington yönetimi, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın F-16 filosunun bakımını sürdürebilmesi için Avrupalı müttefiklerin ödeyeceği yeni bir satış paketine yeşil ışık yaktı.

FATURA 4 AVRUPA ÜLKESİNDEN

ABD Dışişleri Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, satış Ortak Ukrayna Çokuluslu Programı (JUMPSTART) aracılığıyla Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç tarafından finanse edilecek. Açıklamada, transferde ABD fonlarının kullanılmayacağı vurgulandı.

PAKETTE NELER VAR?

Ukrayna hükümetinin talep ettiği paketin; kartuş ve itici yakıtla çalışan uçak parçalarını, laboratuvar ekipmanlarını ve nakliye desteğini kapsadığı aktarıldı. Satışın ana yüklenicisinin ABD hükümetinin ihale süreçleriyle belirleneceği belirtildi.

"EK PERSONEL GEREKMEYECEK"

Bakanlığın açıklamasında, "Söz konusu satış için Ukrayna'ya ek ABD hükümeti personeli veya yüklenici temsilcisi gönderilmesi gerekmeyecek" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, paketin, değeri ABD Kongresi'ne bildirim eşiğinin altında kalan daha önceki bir satışa ekleneceğini de kaydetti.

BAKANLIĞA GÖRE FİLONUN BAKIMINI GÜÇLENDİRECEK

Bakanlık, satışın Ukrayna'nın F-16 filosunu bakımlı tutma kapasitesini artıracağını ve ülkenin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyması ile meşru müdafaa ve bölgesel güvenlik görevlerine katkı sağlayacağını savundu.

FİLONUN YARISINDAN FAZLASININ YERDE OLDUĞU İDDİASI

The Wall Street Journal'ın daha önce yayımladığı habere göre, bakımdaki gecikmeler ve yedek parça sıkıntısı nedeniyle Ukrayna'nın F-16 filosunun yarısından fazlası uçamaz durumda. Ukraynalı yetkililer de yoğun uçuş temposu ve uçakların yaşının, bağışlanan F-16'larda yıpranmayı hızlandırdığını ileri sürüyor.

2024'TEN BU YANA KULLANILIYOR

Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın saldırılarıyla mücadele eden Ukrayna, F-16 savaş uçaklarını 2024'te teslim almaya başlamış ve uçakları Rus füzeleri ile insansız hava araçlarını önlemek için kullanmıştı. ABD, Mayıs 2025'te de Ukrayna için 310,5 milyon dolarlık F-16 eğitim ve bakım paketini onaylamıştı.