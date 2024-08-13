ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'dan Gazze için ateşkes çağrısı - Son Dakika
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ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'dan Gazze için ateşkes çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmalarının tamamlanması için çağrıda bulundu. Liderler, İran saldırganlığına ve İran destekli terörist gruplara karşı İsrail savunmasını desteklediklerini bildirdi.

13.08.2024 14:21
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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya, ortak açıklamayla Gazze'de "mümkün olan en kısa zamanda ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmalarının tamamlanması" için çağrıda bulunurken; "İran saldırganlığına ve İran destekli terörist gruplara karşı İsrail savunmasını desteklediklerini" bildirdi.

Gazze için bu hafta Kahire veya Doha'da ateşkes görüşmelerinin yeniden başlatılması beklenirken; ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ortak yazılı açıklama yaparak Orta Doğu'daki durumu ele aldıklarını bildirdi. Liderler, "Gerilimi azaltma ve Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına ulaşma çabalarını" desteklediklerini ifade etti.

Katar veya Mısır'ın başkentinde perşembe günü başlaması beklenen ateşkes görüşmeleri için "Tüm tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi" gerektiğini ifade eden liderler, İran'a, İsrail'e karşı askeri saldırı tehditlerini geri çekmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

Liderlerin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden, gerilimi azaltma, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için anlaşma sağlanması çabalarına tam desteğimizi ifade ettik. Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Tamim'in bu hafta ilerleyen günlerde müzakerelere yeniden başlanması çağrısını destekledik ve anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladık; daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirttik.

İran'ın saldırganlığına ve İran destekli terörist grupların saldırılarına karşı İsrail'in savunmasını desteklediğimizi ifade ettik. İran'ı, İsrail'e karşı askeri saldırı tehdidini geri çekmeye çağırdık ve böyle bir saldırının bölgesel güvenlik üzerindeki ciddi sonuçları olacağını konuştuk."

Starmer, Pezeşkiyan ile görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'da tırmanan gerilimle ilgili dün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Starmer'ın Pezeşkiyan'a, İsrail'e saldırmaktan kaçınılmasını telkin ettiği ve savaşın kimsenin menfaatine olmadığını söylediği bildirildi.

Starmer - Pezeşkiyan görüşmesi İran'da Hamas lideri İsmail Haniye ve Beyrut'ta Hizbullah askeri komutanı Fuad Şükr'ın öldürülmesinin ardından İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı misilleme tehditleri içeren mesajlar vermelerinin ardından gerçekleşti.

Jeff Flake: Türkiye'ye İran'ı ikna etmesi için

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Türkiye ve bölgedeki diğer müttefiklerinden İran'ı, bölgedeki gerilimi azaltmaya ikna etmelerini istediğini belirtti.

Türkiye'nin gerilimin tırmanmaması için elinden geleni yaptığını ifade eden Flake "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, gerilimi azaltması konusunda İran'ı ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'dan Gazze için ateşkes çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'dan Gazze için ateşkes çağrısı - Son Dakika
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