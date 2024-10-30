ABD, İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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ABD, İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısını Kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırıda iki düzine çocuğun öldüğünü bildirdi ve endişe duydu.

30.10.2024 00:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği son hava saldırısında "iki düzine çocuğu" öldürdüğünü bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

Söz konusu saldırıdan ABD'nin "derin endişe duyduğunu" aktaran Miller, "Bu, korkunç sonuçlara yol açan korkunç bir olaydı. Toplam ölü sayısını söyleyemem ama bu olayda iki düzine çocuk öldürüldü." dedi.

Miller, "Şüphesiz bunların birçoğu bir yıldan uzun süredir bu savaşın etkilerinden kaçan çocuklardır. İsrail hükümetine ulaşarak burada ne olduğunu sorduk. Altta yatan koşulları henüz bilmiyoruz." diye ekledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı dün Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'da, sivillerin yaşadığı bir binaya İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda, en az 93 Filistinlinin öldüğünü ve "düzinelerce kişinin" yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan Matthew Miller, İsrail'in Gazze'de bazı doktorların gözaltına alındığı iddialarının gerçek olması durumunda bunu, "endişe duyulacak" bir gelişme olarak karşılayacaklarını dile getirdi.

Miller, "Eğer doktorları gözaltına almanın makul bir dayanağı yoksa ve bu durum onları kritik hayat kurtarma çalışmalarından alıkoyuyorsa her zaman olduğu gibi kesinlikle endişe duyardık." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın Fidan'ı aradığı belirtildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la telefonda görüştüğünü; bu görüşmede terör örgütü PKK'nın TUSAŞ saldırısıyla ilgili başsağlığı dileklerini ilettiğini ve bundan başka "bir dizi konu hakkında" fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Miller, "Öncelikle, Dışişleri Bakanı (Blinken) bu saldırı için ABD'nin başsağlığı dileklerini iletti ve bir terör saldırısı karşısında Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etti." dedi.

Blinken'ın Fidan'ı, Londra'ya yaptığı uçak yolculuğu esnasında aradığını belirten Miller, ikilinin ayrıca, " Lübnan'daki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmak, İsrail ve İran arasındaki durumun daha da tırmanmasını önlemek" gibi konulara değindiklerini aktardı.

Miller, telefon görüşmesinde Blinken'ın Fidan'a, ABD'nin Türkiye'yi "kritik bir ortak" olarak gördüğünü aktardığını ve bu doğrultuda yaptıkları tüm çalışmalar hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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