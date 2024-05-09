ABD Kongresi Cumhuriyetçileri, Biden'ın İsrail'e silah sevkiyatını durdurma açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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ABD Kongresi Cumhuriyetçileri, Biden'ın İsrail'e silah sevkiyatını durdurma açıklamasına tepki gösterdi

ABD Kongresi Cumhuriyetçileri, Biden\'ın İsrail\'e silah sevkiyatını durdurma açıklamasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik geniş çaplı kara harekatı düzenlenmesi durumunda İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durduracağını açıklaması, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin büyük tepkisine neden oldu. Cumhuriyetçi liderler, Biden ve yönetimini, 'İsrail'in güvenliğini zayıflatmakla' suçladı. Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Biden'ın bu açıklamasından dolayı görevden alınmasını istedi.

09.05.2024 22:07
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik geniş çaplı kara harekatı düzenlenmesi durumunda İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durduracağını açıklaması, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin büyük tepkisine neden oldu.

Kongre'nin Cumhuriyetçi kanadı, Refah'a kapsamlı saldırı yapılması durumunda İsrail'e silah sevkiyatı yapmayacağını açıklayan Biden'ı eleştirdi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesinin Cumhuriyetçi Başkanı Michael McCaul ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Başkanı Mike Rogers, yaptıkları ortak açıklamada, "Demokrat yönetimin İsrail'e yapılacak bu önemli silah sevkiyatını durdurma kararıyla dehşete düştüklerini" belirtti.

Cumhuriyetçi liderler, Biden ve yönetimini, "İsrail'in güvenliğini zayıflatmakla" suçladı.

Cumhuriyetçiler ayrıca henüz uygulamaya geçip geçmediği konusunda Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığını, silah sevkiyatını durdurma kararının "gizlice" alındığını, "kasıtlı" olarak Kongre'den ve Amerikan halkından "saklandığını" savundu.

ABD Senatosu'nda dün ifade veren Savunma Bakanı Lloyd Austin de eleştirilerin hedefi oldu.

Cumhuriyetçi Senatörler, silah sevkiyatının durdurulmasının "müttefik İsrail'e yanlış mesaj vermek" anlamına geleceğini ve böyle bir adımın "İran'ı ve destekçilerini İsrail'e karşı cesaretlendireceğini" ileri sürdü.

Austin ise eleştirilere "Herhangi bir karar vermedik. Sağladığımız güvenlik yardımlarının bir kısmını yeniden değerlendirirken ara verdik. Ancak bununla birlikte, Refah'ta gelişen olaylar bağlamında şu anda bazı yakın vadeli güvenlik sevkiyatlarını gözden geçiriyoruz." diye karşılık verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün gazetecilerin sorularını cevaplarken, Gazze'nin Refah bölgesindeki sivillere yönelik endişeler ve "kabul edilemez" insani yardım kriziyle bağlantılı olarak, İsrail'e yapılacak diğer silah sevkiyatlarının da gözden geçirildiğini söylemişti.

Texas Senatörü Biden'ın görevden alınmasını istedi

Texas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'e yapılacak askeri yardımı askıya alacağını açıklamasından dolayı görevden alınması çağrısında bulundu.

Cotton, sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın bu açıklamasını "yeniden seçilmek için" yaptığını ileri sürdü.

Cumhuriyetçi Senatör, "Meclis'in, Biden'ı görevden almaktan başka seçeneği yok." ifadesine yer verdi.

Biden, Refah'a girerse İsrail'e silah göndermeyeceğini söyledi

Biden, dün CNN'e verdiği röportajda, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemişti.

ABD Başkanı, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuşmuştu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İsrail haber kanalı Channel 12'ye yaptığı açıklamada, Biden'ın açıklamasının "sinir bozucu" olduğunu ve "hayal kırıklığı yarattığını" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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