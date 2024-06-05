ABD\'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi

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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Lübnan ordusu konuyla alakalı X hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğe ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğunu belirtti. Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralı olarak ele geçirildiği ve ardından tedavi amaçlı hastaneye naklinin yapıldığı ifade edildi.

ORDU GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Olayla alakalı Büyükelçilik çevresine konuşlandırılan ordu birliklerinin çevrede inceleme yaptığı ve bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

''EKİBİMİZ GÜVENDE''

Öte yandan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin X hesabından konuya dair yapılan açıklamada büyükelçiliğin girişine yakın bir yerde, "hafif silahlarla ateş açıldığı" bildirildi. Açıklamada, "Lübnan Ordusu, İç Güvenlik Birimleri ve güvenlik ekibimizin hızlı tepkisi sayesinde Büyükelçiliğimiz ve ekibimiz güvende." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, Lübnan'daki kolluk kuvvetleriyle yakın temasın sürdüğü kaydedildi. Saldırıya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.