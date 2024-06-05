ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi

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Lübnan ordusunun açıklamasına göre, Suriye uyruklu bir kişi ABD Büyükelçiliği'ne ateş açtı. Saldırgan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor. Büyükelçilik çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

05.06.2024 10:59  Güncelleme: 12:38
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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı!

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Lübnan ordusu konuyla alakalı X hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğe ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğunu belirtti. Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralı olarak ele geçirildiği ve ardından tedavi amaçlı hastaneye naklinin yapıldığı ifade edildi.

ORDU GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Olayla alakalı Büyükelçilik çevresine konuşlandırılan ordu birliklerinin çevrede inceleme yaptığı ve bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı!

''EKİBİMİZ GÜVENDE''

Öte yandan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin X hesabından konuya dair yapılan açıklamada büyükelçiliğin girişine yakın bir yerde, "hafif silahlarla ateş açıldığı" bildirildi. Açıklamada, "Lübnan Ordusu, İç Güvenlik Birimleri ve güvenlik ekibimizin hızlı tepkisi sayesinde Büyükelçiliğimiz ve ekibimiz güvende." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, Lübnan'daki kolluk kuvvetleriyle yakın temasın sürdüğü kaydedildi. Saldırıya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı!
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı!
ABD\'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi
Kaynak: AA

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