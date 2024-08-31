ABD'nin Vietnam Savaşı'nda Kullandığı Portakal Gazı İncelemesi ve Miyazaki Hayao Magsaysay Ödülleri'ni Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'nin Vietnam Savaşı'nda Kullandığı Portakal Gazı İncelemesi ve Miyazaki Hayao Magsaysay Ödülleri'ni Kazandı

ABD'nin Vietnam Savaşı'nda kullandığı portakal gazının insanlar üzerindeki uzun süreli etkilerini inceleyen doktor Nguyen Thi Ngoc Phuong ile dünyaca ünlü Japon film yapımcısı Miyazaki Hayao, 'Magsaysay Ödülleri'ni alan isimlerin arasına girdi.

31.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Vietnam Savaşı'nda kullandığı portakal gazının insanlar üzerindeki uzun süreli etkilerini inceleyen doktor Nguyen Thi Ngoc Phuong ile dünyaca ünlü Japon film yapımcısı Miyazaki Hayao, "Magsaysay Ödülleri"ni alan isimlerin arasına girdi.

İlki 1958'de verilen ve adını 1957'de uçak kazasında hayatını kaybeden Filipinler Devlet Başkanı Ramon Magsaysay'dan alan ödüllerin sahipleri belirlendi.

"Asya'nın Nobel'i" kabul edilen "Ramon Magsaysay Ödülleri"nün bu yılki ilk sahibi ABD'nin Vietnam Savaşı'nda kullandığı portakal gazının insanlar üzerindeki uzun süreli etkilerini çalışan Vietnamlı doktor Nguyen oldu.

Sumatra Adası'ndaki 2,6 milyon hektarlık Leuser ekosisteminin korunmasına öncülük eden Endonezyalı Farwiza Farhan da ödüle layık görüldü.

Miyazaki, "çevreyi korumak, barışı ve kadınların haklarını ve rollerini savunmak gibi karmaşık konuları ele alması ve sanatıyla bu konuları çocuklar için daha anlaşılır hale getirmesi" dolayısıyla "Çocuk ve Balıkçıl" eseriyle en iyi animasyon film dalında Akademi Ödülü'nü kazandı.

Butan'dan Karma Phuntsho, ülkesindeki mevcut ve olası problemleri ele alan, Budizm ve Butan'ın kültürel mirasını ve tarihini araştıran akademik çalışmaları sebebiyle ödülün sahibi oldu.

Tayland'daki Kırsal Doktorlar Hareketinden hekimler de yıllardır özellikle kırsal alanlardaki yoksul halk için yeterli ve makul ücretli sağlık hizmetleri sağlanabilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar ve ülkeleri "ekonomik refah ve modernleşme yolunda ilerlerken kimseyi geride bırakmamaya özen göstermeleri" dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Metropolitan Tiyatrosu'nda 16 Kasım'da ödüller sahiplerine verilecek.

"Ödül, sarsılmaz dirençle acil küresel sorunları ele alanların göstergesi"

Ramon Magsaysay Ödülü Vakfının Başkanı Susanna Afan, "Ödül, sistemik adaletsizliklerle cesurca yüzleşerek statükoya dürüstçe meydan okuyanların, toplumsal ilerlemeyi sağlayan çığır açan çözümlerle ve sarsılmaz bir dirençle acil küresel sorunları ele alanların göstergesi." ifadesini kullandı.

Magsaysay Vakfı, portakal gazının etkisini ilk kez 1960'larda doğumuna yardım ettiği bebeklerde gözlemleyen Nguyen'in çalışmalarının, savaşın "trajik yansımalarının geleceğe kadar uzanabileceğini ve dünyanın ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınması için korkunç bir uyarı niteliği taşıdığını" kaydetti.

Ödülü kazanan Farhan ve ekibi, bölgedeki ormanları yakan palm yağı şirketine 26 milyon dolarlık ceza verilen davanın kazanılmasına yardımcı olmalarının yanı sıra fillerin yaşam alanlarını tehdit edecek hidroelektrik barajının yapılmasını engellemişti.

Studio Ghibli'nin kurucu ortağı Miyazaki'nin filmleri dünyanın dört bir yanında gösteriliyor, bunların arasında "Nausicaa of the Valley of the Wind" ve "My Neighbor Totoro" gibi popüler eserler de yer alıyor.

Kaynak: AA

Dünya, Japon, Uluslararası, Çevre, Kültür, Sinema, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Vietnam Savaşı'nda Kullandığı Portakal Gazı İncelemesi ve Miyazaki Hayao Magsaysay Ödülleri'ni Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İş kadınının tecavüz yalanı Muayenede gerçek ortaya çıktı İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:00 Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı
16:39 Mesut Özil, Ümraniyespor’un altyapısına ortak oldu Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu
16:34 Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı
16:30 Vincenzo Montella’dan büyük sürpriz A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu Vincenzo Montella'dan büyük sürpriz! A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:59 RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu
15:57 Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras, yıllar sonra görüntülendi
15:42 Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir’in son görüntüleri kahretti Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
15:38 Apar topar İngiltere’ye gitti Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı Apar topar İngiltere'ye gitti! Gabriel Sara, antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 13:35:03. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Vietnam Savaşı'nda Kullandığı Portakal Gazı İncelemesi ve Miyazaki Hayao Magsaysay Ödülleri'ni Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement