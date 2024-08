ABD'nin Vietnam Savaşı'nda Kullandığı Portakal Gazı İncelemesi ve Miyazaki Hayao Magsaysay Ödülleri'ni Kazandı

Güncel

ABD'nin Vietnam Savaşı'nda kullandığı portakal gazının insanlar üzerindeki uzun süreli etkilerini inceleyen doktor Nguyen Thi Ngoc Phuong ile dünyaca ünlü Japon film yapımcısı Miyazaki Hayao, "Magsaysay Ödülleri"ni alan isimlerin arasına girdi.

İlki 1958'de verilen ve adını 1957'de uçak kazasında hayatını kaybeden Filipinler Devlet Başkanı Ramon Magsaysay'dan alan ödüllerin sahipleri belirlendi.

"Asya'nın Nobel'i" kabul edilen "Ramon Magsaysay Ödülleri"nün bu yılki ilk sahibi ABD'nin Vietnam Savaşı'nda kullandığı portakal gazının insanlar üzerindeki uzun süreli etkilerini çalışan Vietnamlı doktor Nguyen oldu.

Sumatra Adası'ndaki 2,6 milyon hektarlık Leuser ekosisteminin korunmasına öncülük eden Endonezyalı Farwiza Farhan da ödüle layık görüldü.

Miyazaki, "çevreyi korumak, barışı ve kadınların haklarını ve rollerini savunmak gibi karmaşık konuları ele alması ve sanatıyla bu konuları çocuklar için daha anlaşılır hale getirmesi" dolayısıyla "Çocuk ve Balıkçıl" eseriyle en iyi animasyon film dalında Akademi Ödülü'nü kazandı.

Butan'dan Karma Phuntsho, ülkesindeki mevcut ve olası problemleri ele alan, Budizm ve Butan'ın kültürel mirasını ve tarihini araştıran akademik çalışmaları sebebiyle ödülün sahibi oldu.

Tayland'daki Kırsal Doktorlar Hareketinden hekimler de yıllardır özellikle kırsal alanlardaki yoksul halk için yeterli ve makul ücretli sağlık hizmetleri sağlanabilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar ve ülkeleri "ekonomik refah ve modernleşme yolunda ilerlerken kimseyi geride bırakmamaya özen göstermeleri" dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Metropolitan Tiyatrosu'nda 16 Kasım'da ödüller sahiplerine verilecek.

"Ödül, sarsılmaz dirençle acil küresel sorunları ele alanların göstergesi"

Ramon Magsaysay Ödülü Vakfının Başkanı Susanna Afan, "Ödül, sistemik adaletsizliklerle cesurca yüzleşerek statükoya dürüstçe meydan okuyanların, toplumsal ilerlemeyi sağlayan çığır açan çözümlerle ve sarsılmaz bir dirençle acil küresel sorunları ele alanların göstergesi." ifadesini kullandı.

Magsaysay Vakfı, portakal gazının etkisini ilk kez 1960'larda doğumuna yardım ettiği bebeklerde gözlemleyen Nguyen'in çalışmalarının, savaşın "trajik yansımalarının geleceğe kadar uzanabileceğini ve dünyanın ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınması için korkunç bir uyarı niteliği taşıdığını" kaydetti.

Ödülü kazanan Farhan ve ekibi, bölgedeki ormanları yakan palm yağı şirketine 26 milyon dolarlık ceza verilen davanın kazanılmasına yardımcı olmalarının yanı sıra fillerin yaşam alanlarını tehdit edecek hidroelektrik barajının yapılmasını engellemişti.

Studio Ghibli'nin kurucu ortağı Miyazaki'nin filmleri dünyanın dört bir yanında gösteriliyor, bunların arasında "Nausicaa of the Valley of the Wind" ve "My Neighbor Totoro" gibi popüler eserler de yer alıyor.