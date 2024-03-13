Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan havalimanını 3 saldırı ile hedef aldığını duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayımlanan haberde, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Hudeyde Havalimanı'na 3 bombardıman gerçekleştirdiği belirtildi.
Haberde saldırıların neden olduğu kayıplara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da konuya dair açıklama yapılmadı.
Yemen'in batı sahilinde yer alan Hudeyde kentindeki havalimanı 3 kilometrelik bir piste sahip. Ülkede Yemen hükümeti ile Husiler arasında patlak veren iç savaştan önce iç ve dış hat uçuşlarına ev sahipliği yapan havalimanı halihazırda hizmet vermiyor.
Husiler, 11 Mart'ta ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine 13 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Sahil kenti Hudeyde, bir havalimanı ve önemli 3 limana ev sahipliği yaptığı için Yemen'deki önemli şehirler arasında yer alıyor.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) de Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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