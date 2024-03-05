ABD ve İran'ın Milis Güçleri Orta Doğu'yu İstikrarsızlaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD ve İran'ın Milis Güçleri Orta Doğu'yu İstikrarsızlaştırıyor

ABD ve İran\'ın Milis Güçleri Orta Doğu\'yu İstikrarsızlaştırıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Necmettin Acar, ABD ve İran'ın milis güçleriyle Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tutma siyasetini AA Analiz için kaleme aldı.

05.03.2024 11:59  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Necmettin Acar, ABD ve İran'ın milis güçleriyle Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırma ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tutma siyasetini AA Analiz için kaleme aldı.

***

Başta Gazze olmak üzere tüm Filistin coğrafyasına yönelik, İsrail'in düzenlediği tarihin gördüğü ve görebileceği en vahşi saldırılar 5'inci ayını tamamlamak üzere. Zaman zaman Suriye, Ürdün, Mısır ve Lübnan'a da sıçrayan çatışmaların, nasıl bir bölgesel ve uluslararası konjonktür tarafından desteklendiği ise en çok merak edilen konulardan birisi.

2000 sonrası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran güdümünde oluşturulan silahlı milis güçlerin faaliyetleri İsrail'in manevra alanını genişletti. Milis güçler eliyle Irak, Suriye ve Mısır gibi bölgenin önemli aktörlerinin zayıflatılması ve Türkiye gibi önemli bir gücün bölgeden uzaklaştırılarak nüfuzunun azaltılması bölge güvenlik mimarisinin köklü bir biçimde dönüşmesine yol açtı. Türkiye'nin bölgeden uzaklaştırıldığı, İsrail'i askeri sahada dengeleyebilecek önemli aktörlerinin zayıflatıldığı yeni bölge güvenlik mimarisi, İsrail'in görece güçlendiği ve manevra alanının genişlediği bir sonucu doğurdu. 7 Ekim sonrası İsrail'in başta Gazze olmak üzere tüm bölge sathında sergilediği soykırım ve etnik temizlik, milis güçlerin bölge güvenlik mimarisinde son dönemde ortaya çıkardığı bu tahribatın en önemli sonuçlarından birisidir.

-Milis güçler eliyle bölge güvenlik mimarisi yeniden kurgulanıyor

2000 sonrası Türk dış ve güvenlik politikasının yeniden formüle edildiği bir dönem oldu. Bu dönemde Türkiye açısından Orta Doğu, öncelikli bir alan haline gelmeye başladı. Türkiye'nin Orta Doğu bölgesine yönelmesiyle bölgedeki geleneksel güç dengesi önemli bir değişim yaşadı. Bu dönemde küresel aktörlerin bölgeye dönük politikası da önemli bir dönüşüm geçirmeye başladı. 11 Eylül sonrası dönemde ABD'nin tek taraflı müdahaleci politikası bölgede zaten zayıf olan bazı devlet sistemlerinin çökmesiyle sonuçlandı. 2010 yılında ortaya çıkan Arap Baharı sürecindeki sokak hareketleri ise bölgedeki devlet sistemlerindeki çözülmeyi hızlandırarak Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerin iç savaşa sürüklenmesine yol açtı. Bölge genelinde zayıflayan veya çöken devlet sistemlerinin oluşturduğu güç boşluğunu ABD ve İran'ın güdümündeki silahlı milis güçler doldurmaya başladı. ABD ve İran'ın bölge genelinde kendisine müzahir milis güçler üretebilme ve bu aktörleri kendi ulusal çıkarları için farklı coğrafyalarda etkili bir biçimde kullanabilmesi bölge güvenlik mimarisinin köklü değişiminde önemli rol oynadı.

Milis güçler, Türkiye'yi Arap dünyasından koparıp Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu zayıflatmaya çalıştı. ABD ve İran güdümündeki milis güçlerin Türkiye'yi bölgeden uzak tutma politikası 3 şekilde gerçekleşti. İlk olarak Türkiye'nin güneyinde silahlı milis güçlerin kontrolünde "terör koridoru" ya da "teröristan" olarak da adlandırılan bir tampon bölge kurgulanarak, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki bağ koparılmaya çalışıldı. İkinci olarak milis güçler eliyle bölgedeki devletlerin merkezi otoritesi zayıflatılarak toprak bütünlüğü zedelendi. Böylece bir taraftan Türkiye'nin güneyinde istikrarsız bir bölge oluşturularak Türkiye'nin dikkatinin bölgesel meselelerden uzaklaştırılması hedeflendi. Diğer taraftan İsrail'i sınırlayabilme kabiliyetine sahip aktörler zayıflatıldı. Son olarak, milis güçler eliyle bölgede demografik bir mühendislik kurgulandı. Türkiye'nin güney sınırı farklı etnik, dinsel ve mezhepsel yapılardan olan ve Türkiye'ye müzahir, Türkiye ve Osmanlı geçmişine gönülden bağlı olan demografik bir yapıya sahiptir. ABD ve İran'ın bölgeye yerleştirdiği milisler eliyle bu bölgede Türkiye'nin nüfuzu zayıflatılmaya çalışıldı.

ABD ve İran güdümündeki milis güçlerin bölge güvenlik mimarisinde oynadığı rol, Arap dünyasının ekonomik, askeri, demografik, kültürel ve entelektüel anlamda merkezlerinden olan ve İsrail'i askeri sahada dengeleyebilme kabiliyetine sahip olan Irak, Suriye ve Mısır gibi aktörlerin zayıflatılmasıdır. ABD güdümündeki milis güçler Suriye'nin kuzeyinde konuşlanarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü zayıflatırken İran güdümündeki milis güçlerin faaliyetleri Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan gibi ülkelerde merkezi yönetimleri zayıflattı.

-Milis güçler İsrail'in manevra alanını mı genişletiyor?

ABD ve İran'ın ulusal çıkarlarına hizmet için kurgulanan milis güçlerin bölge için oluşturduğu en önemli tehdit, Türkiye'nin bölge ile bağlarının koparılarak bölgedeki nüfuzunun zayıflatılması ve Arap dünyasının güçlü aktörleri olan Irak, Suriye ve Mısır'ın bölgesel güç denkleminden çıkarılması oldu. Bölge güvenlik mimarisinde milis güçler eliyle gerçekleştirilen köklü değişim Türkiye ve İsrail açısından farklı sonuçlar ortaya çıkarttı.

Milis güçlerin ana aktörü olduğu istikrarsızlık sebebiyle Orta Doğu güvenlik mimarisinin değişimi İsrail açısından bambaşka sonuçlar ortaya çıkardı. Bölgede İsrail'i askeri sahada sınırlayabilecek Suriye, Irak ve Mısır'ın milis güçler eliyle zayıflatılarak bölgesel güç denkleminden çekilmesi ve Türkiye'nin bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılması İsrail'in manevra alanını genişletiyor. 7 Ekim sonrası İsrail'in başta Gazze olmak üzere tüm Filistin coğrafyasında sergilediği vahşet, ABD ve İran güdümündeki milis güçlerin bölge güvenlik mimarisi açısından ortaya çıkardığı sorunun kısa vadedeki sonucudur.

[Dr. Necmettin Acar, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanıdır.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

Mardin Artuklu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Necmettin Acar, Orta Doğu, Türkiye, Siyaset, İran, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İran'ın Milis Güçleri Orta Doğu'yu İstikrarsızlaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Depremzedeler 500 fidanı toprakla buluşturdu
    13:24 Depremzedeler 500 fidanı toprakla buluşturdu

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında depremzede kadınlar 500 fidanı toprakla buluşturdu. Belpınar Mahallesi'ndeki Mesthöyük bölgesinde daha önceden yanan ormanı yeniden yaşatmak amacıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Kuruma bağlı birimlerde kurs gören 130 depremzede kadının katıldığı fidan dikim etkinliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.

  • Bilecik'te KGYS ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
    13:23 Bilecik'te KGYS ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

    Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, aykırı ışık ve ses cihazı kullanımı gibi ihlaller tespit edildi. 39 sürücüye toplam 71 bin 840 lira ceza kesildi.

  • Tekirdağ'da 29 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yakalandı
    13:23 Tekirdağ'da 29 yabancı uyruklu yasa dışı yollarla yakalandı

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine ormanlık alanda bulunan 2 kamyonette yapılan aramada 29 Afganistan uyruklu yabancı uyruklu yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • Küçükçekmece'de makas atan sürücüye 9 bin 325 lira para cezası
    13:23 Küçükçekmece'de makas atan sürücüye 9 bin 325 lira para cezası

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine makas atan sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplamda 9 bin 325 lira para cezası kesildi.

  • Erzurum'da yaya ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor
    13:22 Erzurum'da yaya ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor

    Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir yaya ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücünün yargılanması devam ediyor. Duruşmada alınan rapora göre, sürücünün kusurlu olduğu belirlendi. Sanık tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek.

  • Kars'tan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti
    13:22 Kars'tan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu projesi kapsamında 14 öğretmen ve 10 öğrenci, Almanya'nın Essen şehrinde kurs ve işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulunacak. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Harakani Havalimanı'nda öğretmen ve öğrencileri Almanya'ya uğurladı.

  • Tekirdağ'da 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
    13:21 Tekirdağ'da 29 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

    Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Saray ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda şüpheli bir araç tespit etti. Araçta yapılan kontrolde 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek.

  • Eyüpsultan'a Engelsiz Yaşam Merkezi müjdesi
    13:19 Eyüpsultan'a Engelsiz Yaşam Merkezi müjdesi

    Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yeni bir 'Engelsiz Yaşam Merkezi' yapılacağının müjdesini verdi. Merkezde Otizm Destek Merkezi, Engelsiz İstihdam Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi olacak.


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: ABD ve İran'ın Milis Güçleri Orta Doğu'yu İstikrarsızlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement