Abdullah Özdemir: Milletimizin darbelerle sindirilemeyecek kadar büyük bir yüreği var

İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu. Özdemir, "Biz, milletimizin de desteğiyle, 15 Temmuz'da çıplak ayakla tankların önüne yatarak ve göğsünü siper ederek bu millet Çanakkale 'de olduğu gibi, bir kez daha duruş gösterdiğini ortaya koymuş olduk" dedi. Özdemir, "Bizim milletimizin darbelerle sindirilemeyecek kadar büyük bir yüreği var. Aynı zamanda milletimize sadece ülkemiz sınırları içerisinde de değil, aslında cihana dair hedefleri var" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılında Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki program sürüyor.Sabah saatlerinde bnaşklayan program kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir 15 Temmuz Hafıza Müzesini ziyaret etti. Şehitler için dua okuyan Özdemir ardından burada açıklamalarda bulundu. Özdemir açıklamalarında Türkiye'nin terörle mücadelesine ve 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerine dikkat çekti.

'BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN HER DAİM VAROLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Abdullah Özdemir, "Başta 253 şehidimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ülkemize başsağlığı dileklerimi getiriyorum. 2 bin 737 gazimiz var, 15 Temmuz gazimiz. Kendilerine, derdiyle, yüce milletimizle ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerimizi öncelikle iletmek istiyorum.Tabii 15 Temmuz 2016 tarihinde aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu tarafa her daim kesintiye uğratılmak istenen bir demokrasi mücadelesi sözkonusu. 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 1990'lı yıllarda 28 Şubat dönemlerini gördük. 2000'li yıllarda yine askeri hareketlilik, 2010'lu yıllarda Gezi ile başlayan ve 15 Temmuz'da nihayet eden darbe girişimi. Bu, bağımsızlık mücadelemizin her daim var olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de millet olarak bağımsızlığımıza en güçlü şekilde sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'BU MİLLET ÇOK ASİL BİR MİLLET'

Özdemir, "Biz 15 Temmuz'da şunu bir kez daha gördük. Bu millet çok asil bir millet. Hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen, her daim buna karşı bir mücadele vermiş bir millet. Daha önceki darbelerde de gördüğümüz gibi birkaç sene içerisinde tekrar demokratik hayata geçiş noktasında mecbur kalınan bir irade sözkonusu. Bizim milletimizin darbelerle sindirilemeyecek kadar büyük bir yüreği var. Aynı zamanda milletimize sadece ülkemiz sınırları içerisinde de değil, aslında cihana dair hedefleri var. Bizim milletimizin kalbindeki acı sadece ülkemiz içerisindeki acıdan ibaret değil. Bugün Gazze ile ilgili de bir mesele olduğu zaman bizim milletimizin yüreği acır. Kendi evlatları orada o muameleye maruz kalıyor gibi bununla ilgili bir dert edinir ve bunun mücadelesini yürütür.O yüzden 15 Temmuz aslında, 15 Temmuz'a benzer darbe girişimleri ve darbeler de, bu milleti cihan şuuru olan bu milletin bu kutlu yürüyüşünü sindirmek, bastırmak isteyenlerin girişimidir. Nasıl Osmanlı döneminde, daha önceki dönemlerde, yine Selçuklu dönemlerinde coğrafyaya, dünyanın önemli bir kesimine huzur getirmişse bu millet, tekrar bu huzuru hakim kılar ve emperyal güçlerin emellerine karşı bir duruş sergiler ve bu mücadeleyi her daim ülkemize karşı emperyal güçler vermiştir. Biz, milletimizin de desteğiyle, 15 Temmuz'da çıplak ayakla tankların önüne yatarak ve göğsünü siper ederek bu millet Çanakkale'de olduğu gibi, bir kez daha duruş gösterdiğini ortaya koymuş olduk" diye konuştu.

'60 YILI AŞKIN BİR TERÖR ÖBEĞİ SÖKÜLÜP ATILDI'

Özdemir sözlerini "Elhamdülillah, ülkemizin sırtındaki büyük bir yükü 15 Temmuz'da, ülkemiz milletimizle birlikte atmış oldu. 60 yılı aşkın bir terör öbeklenmesi her haneye girmeye çalışan, her kuruma girmeye çalışan bir terör öbeği elhamdülillah sökülüp atıldı. İşte 12 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın tarihi açıklamasıyla terör belasının da artık 47 yıllık parantezinin kapandığına şahit olmaya başladık. Orada da önemli bir mücadele yürütülmüştür. Yani bugünlere kolay gelinmedi.Hiçbir terör örgütü keyfi bir fesih yapmaz. Bunu ifade etmek gerekir. Bunu net bir şekilde de vurgulanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın iradesi, 2000'li yıllardan bu tarafa devam eden; ordumuzun vermiş olduğu mücadele, askerimizin vermiş olduğu mücadele, ülkemiz içerisindeki terör odaklarını söküp attı. Coğrafyamızda da terör noktasında önemli bir sindirme ve bastırma söz konusu. Bunun sonucunda bu meyveleri ülke ve millet olarak almaya başladık.En çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu dönemde, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla da birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bayrağımızı İstanbulumuzun her noktasına, her köşesine asmaya başladık. Hanelerimizden, iş yerlerimizden, parti binalarımızdan ve İstanbul'un her noktasında bayraklarımızı görüyoruz. Dün biz esnafımıza İl Başkanlığı olarak dağıtımlarımızı yaptık.Komşularımızı, ilçe başkanlıklarımızla birlikte, arkadaşlarımızla bulundukları ilçelerde esnafımızla, vatandaşlarımızla bayrak takdimlerinde bulundular. Bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı inşallah, al bayrağımızı İstanbul'un her tarafında süsleyeceğiz. Bu anlamda ben buradan bir çağrıyı yine vatandaşlarımızın hepsine yapmak istiyorum. Hem 15 Temmuz adına, hem de terörsüz Türkiye'nin nihayete erme noktasındaki verilen mücadeleyi taçlandırmak adına; hanelerimize, odalarımıza, camlara, iş yerlerimize, binalarımıza, her yere inşallah Türk bayrağını, gelinleri süsler gibi süslemiş olacağız" ifadeleriyle noktaladı.