Açlık Greviyle Hukuk İhlallerine Dikkat Çekiliyor

Gazze'de gönüllü görev yaptıktan sonra Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde " Filistin'de adalet için açlık" çağrısıyla 31 Mart'ta açlık grevine başlayan Fransız doktor Pascal Andre, Gazze'de hukukun uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Şubat 2024'te Gazze'ye giderek yaklaşık iki hafta gönüllü doktorluk yapan Andre, 31 Mart'ta başladıkları açlık grevini AA muhabirine değerlendirdi.

Andre, 20 günü aşkın süredir açlık grevine devam ettiklerini belirtti.

Siyasetçilerin hukuka uyması için düzenlenen eylem kapsamında 12 kişinin açlık grevini sürdürdüğünü, yaklaşık 200 kişinin ise dayanışma orucu tuttuğunu ifade eden Andre, bu grevle siyasetçilerden İsrail ile ticareti sonlandırmalarını talep ettiklerini kaydetti.

Bugün ve yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla temasta bulunacaklarını belirten Andre, görüştüğü birçok diplomatın, İsrail lobisinin AB nezdinde son derece etkili olduğunu söylediğini bildirdi.

"İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz"

"Bugün yapılan mağdur edebiyatı gerçeği yansıtmıyor ve Avrupa'daki liderlerle her başkentteki yöneticilerin uymak zorunda oldukları hukuk artık uygulanmıyor. Gazze ve Batı Şeria'da yaşananların doğrudan sorumlusu da onlar." ifadelerini kullanan Andre, Gazze'deki Filistinlilerin kendilerine yönelik şu sözlerini aktardı:

"Evinize dönün çünkü bizim yaşadıklarımız sizin söylediklerinize uymamanızdan kaynaklanıyor. İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz. Evinize dönün, vatandaşlarınızı harekete geçirin, siyasetinizi değiştirin, hukuka saygı gösterin."

Filistinlilerin, Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar eşit haklarla yaşamak istediklerini dile getirdiklerini ifade eden Andre, Fransa'nın Filistinlileri dahil etmeden bölge için girişimde bulunmasına tepki gösterdi.

"Hukukta belirtilen kendi kaderini tayin etme prensibi nerede?" diyen Pascal Andre, kanunları uygulamayanların bugün Gazze'de yaşananlara doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Andre, bunun bir duygu gösterisi ya da hayırseverlik meselesi olmadığını vurgulayarak "(Gazze'de) Gerçekten hukukun uygulanmasına ihtiyacımız var ve bunu yapmayanlar takip edilecek ve yargılanacak. Fransız halkı ve diğer tüm halklar gibi Filistinli dostlarımızın da hukuka saygı denen bu omurgaya ihtiyacı var." dedi.

Gazze'de yaşananlara tanık olmuş ve tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunmuş biri olarak açlık grevine mecbur bırakılmanın "çılgınlık" olduğunu belirten Andre, "Artık siyasetteki, kültürel alandaki, ibadetteki, tamamen sessiz kalan sağlık sektöründeki ve yalnızca birkaç istisna dışında sessiz kalan medya alanındaki suskunluğa son verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Doktor Andre, Fransa ve Avrupa'nın kendi etrafında duvar örmeye devam etmesi halinde kendi sonunu hazırlayacağı uyarısında bulunarak "Dünya artık bunu istemiyor. Sömürgeciliği yaşamış birçok Fransız da artık bunu istemiyor." ifadelerini kullandı.