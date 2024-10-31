Adalet Bakanı Tunç, Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç, Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde konuştu: (1)

Adalet Bakanı Tunç, Adalet ve Medya İlişkisi Paneli\'nde konuştu: (1)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk medyası Filistin konusunda da gerçekten önemli bir sınav vermiştir ve takdire şayandır bu konuda.

31.10.2024 13:46
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk medyası Filistin konusunda da gerçekten önemli bir sınav vermiştir ve takdire şayandır bu konuda. Özellikle Anadolu Ajansının topladığı deliller, TRT'nin kaydettiği görüntüler, özel televizyonlarımızın kaydettiği görüntüler, bunlar hepsi birer kanıt." dedi.

Tunç, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde düzenlenen Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde yaptığı konuşmada, Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde soykırım işlendiğini, 50 bine yakın insanın şehit edildiğini söyledi.

Bunların yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydeden Tunç, uluslararası medyanın katledilen çocukların hakkını koruyamadığını ve savunamadığını ifade etti.

Tunç, uluslararası medyanın, Filistin'de katliam yapanları adeta destekleyen bir dezenformasyon yaptığını belirterek, "Ama bunun yanında Türk medyasına baktığımız zaman, Anadolu Ajansına baktığımız zaman, önümüzde şu anda Anadolu Ajansının Filistin'le ilgili yayınları var masaların üzerinde. TRT'ye baktığımız zaman, diğer özel televizyon kuruluşlarına baktığımız zaman her birinin muhabirleri, Filistin'den, Gazze'den, İsrail'den, Lübnan'dan oralarda insanlık suçunun işlendiği bölgelerden hayatları pahasına yayınlar yapıyor ve toplumu aydınlatıyor. Hem milletimizi aydınlatıyor hem de dünyaya mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

"Filistin'de şehit olan tüm mazlumları rahmetle anıyorum"

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Türk medyası Filistin konusunda da gerçekten önemli bir sınav vermiştir ve takdire şayandır bu konuda. Özellikle Anadolu Ajansının topladığı deliller, TRT'nin kaydettiği görüntüler, özel televizyonlarımızın kaydettiği görüntüler, bunlar hepsi birer kanıt. Hem Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın başlatmış olduğu ve Türkiye'nin de müdahillik talebinde bulunduğu soykırım davasında delil olarak dosyamıza ilave ettiğimiz çok önemli kanıtlar var Anadolu Ajansından elde ettiğimiz, hem de Uluslararası Ceza Mahkemesine sivil toplum kuruluşlarımızın yapmış oldukları başvuruda da bu kanıtlar, bu deliller gerçekten çok önemli. Türkiye olarak, Türk medyası olarak bu anlamda Filistin'deki mazlumların hakkının korunması ve uluslararası hukuk anlamında o dosyalara delil teşkil edecek, tarihe not düşecek çok önemli belgeleri Türk medyası sağladı ve bu anlamda TRT, Anadolu Ajansı şehit verdi, kameramanı orada şehit edildi. Canları pahasına mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Ben buradan Filistin'de şehit olan tüm mazlumları rahmetle anıyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç, Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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