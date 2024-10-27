Adalet Bakanı Tunç, Bartın\'da katıldığı ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin, " Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına yönelik bir saldırı. Bu saldırı, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı hazmedememenin bir göstergesi." dedi.

Tunç, Ulus ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilçenin tüm seçimlerde hep tercihini AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını belirtti.

Konuşmasında 23 Ekim'de TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olanlara bir kez daha Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır dileyen Tunç, saldırının sadece şirkete değil topyekun milletin birlik beraberliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, milletin huzur ve güvenliğine yapıldığını vurguladı.

Bakan Tunç, saldırının, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayinde öncü, stratejik bir kuruluşuna yapıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına yönelik bir saldırı. Bu saldırı, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı hazmedememenin bir göstergesi." diye konuştu.

Terörün her türlüsüyle kökü kazınıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

"İç cephemizi daha da tahkim ederek terörle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Terör insanlık düşmanıdır. Terör hukuka, insan haklarına saldırıdır. Terör ve o maşaları tutan ellerle de mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Neredeyse 50 yıla yakın PKK terör örgütüyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu uğurda şehitler verdik. Güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için çabalayan küresel güçlere karşı koyduk. Orada terör devleti kurulmaması için mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozdurmayacağız."

"Terör örgütünü taşeron olarak kullananlarla da mücadelemizi sürdüreceğiz"

Tunç, TUSAŞ'a saldıran hainlerle ilgili adli soruşturma başlatıldığını, teröristlerin arka planının ve irtibatlarının geriye doğru araştırıldığını bildirdi.

Sorumluların ortaya çıkarılıp yargı önüne konulacaklarını belirten Tunç, "Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozdurmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmak için, özellikle bu terör örgütünü taşeron olarak kullananlarla da mücadelemizi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, çocuklara ve gençlere huzurlu gelecek bırakmak için, Türkiye'yi hem demokraside hem de kalkınmada güçlü, milletin her alanda müreffeh yaşadığı noktaya getirebilmenin gayretiyle çalışacaklarını dile getirdi.

Ülkenin 81 vilayetini yatırımlarla donatıp fiziki kalkınma hamleleriyle, altyapısıyla, üstyapısıyla geliştirmenin gayreti içerisinde olurken bir yandan da demokrasiyi güçlendirmek için çalıştıklarına işaret eden Tunç, "vesayetçi, darbeci anlayış bir daha bu ülkede milletin önünü kesmesin, demokrasinin önü kesilmesin" diye çalıştıklarını söyledi.

Tunç, demokrasiyi yüksek standartlara ulaştırmak için reformlar yapıp temel hak ve özgürlüklerin, düşünce ve ifade özgürlüğünün önünü açtıklarını anlatarak, "Yeter ki bu düşünce ifade özgürlüğü milletimizin birlik beraberliğini bozmaya yönelik olmasın, şiddeti teşvik etmesin. Şiddeti teşvik bütün hukuk sistemlerinde, demokratik hukuk devletlerinde suçtur, kabul edilemez. Onun için temel hak ve özgürlüklerin, düşünce ve ifade özgürlüğünün sonuna kadar yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Reformlarla temel hak ve özgürlüklerin önünü açarken aynı zamanda hak arama yollarını da genişlettiklerine vurgu yapan Tunç, kamu denetçiliğinin kurulması, bireysel başvuru hakkının getirilmesi, vatandaşların özel hayatının korunması, kişisel verilerin korunması gibi birçok hususun anayasaya AK Parti döneminde milletin onayıyla girdiğine dikkati çekti.

Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadın hakları, çocukların korunmasıyla ilgili hükümler, anayasaya sizlerin onayıyla girdi. Darbe anayasasında 'darbeciler yargılanamaz' diye bir madde vardı, milletin onayıyla kaldırdık. 'Gerektiğinde sıkıyönetim ilan edilebilir' diye madde vardı, bunları kaldırdık. Anayasamızı daha demokratik hale getirme çabası içerisinde olduk. Bu yeter mi? Elbette ki yetmez. Şimdi hedefimiz nedir? Hedefimiz 'Türkiye Yüzyılı'na başlarken birlik beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Herkesin, her kesimin, her düşüncenin içinde kendini bulduğu, temel hak ve özgürlükleri daha da takip eden hukuk devleti, demokratik hukuk devleti niteliğini daha da güçlendiren yeni, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla inşallah yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni dönemde parlamentomuzda bu uzlaşma gerçekleştiğinde inşallah Türkiye'nin önü daha da aydınlık olacak, daha da açılacak. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler fırsat bulamayacak. Darbeci vesayetçi anlayış bir daha zinhar fırsat bulamayacak. Onun için hep beraber, birlik beraberlik içerisinde milletimize olan bu borcu, iktidarı, muhalefeti, bütün siyasi partileriyle yerine getirmenin gayreti içerisinde olmalıyız."

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez'in de konuşma yaptığı kongrede, tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan Hikmet Çalık, güven tazeledi.