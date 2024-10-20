Adalet Bakanı Tunç, Karabük\'te konuştu Açıklaması

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Son zamanlarda meydana gelen, özellikle toplumu huzursuz eden bazı suçların önlenmesiyle ilgili olarak tedbirlerimizi de almaya devam ediyoruz. Kadının şiddetten korunması bizim önceliğimiz, çocukların her türlü istismardan korunması bizim önceliğimiz." dedi.

Tunç, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 23 yıl önce kurulduğunu ve o günden bu yana iktidarda olduğunu anımsattı.

Partinin kuruluş sürecini, AK Parti iktidarlarının düşmesi için oynanan oyunları ve darbe girişimlerini hatırlatan Tunç, AK Parti'nin bu dönemlerde verdiği mücadeleleri anlattı.

Tunç, "sessiz devrim" denilebilecek sayısız reformlar ile temel hak ve özgürlükleri güçlendiren düzenlemeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Anayasası'nı daha demokratik hale getirmek için çalıştıklarına işaret eden Tunç, topyekun yeni demokratik bir anayasa yaparak Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmayı amaçladıklarını anlattı.

Tunç, daha önce darbe anayasasındaki vesayetçi ruhu azaltmaya yönelik reformlar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu ülke yeni bir anayasayı da hak ediyor. Demokratik, sivil, katılımcı, bu ülkenin fertlerinin her birinin hiçbir ayrıma tabi tutulmadan, herkesin kendini içinde bulduğu, her görüşün temsil edildiği, temel hak ve özgürlükleri daha da güçlendiren, devletin görevlilerini daha da netleştiren bir toplum sözleşmesini yapabilir bu ülke. Yapabiliriz. Bu konuda uzlaşabiliriz ve uzlaşmada da millete olan borcumuzu yerine getiririz. Kim bu uzlaşmaya yaklaşırsa milletten takdir toplar, kim biz uzlaşmıyoruz, biz yanaşmıyoruz, biz masaya oturmuyoruz derse milletten eleştiri alır. İnşallah 28. dönem parlamentosunda bu uzlaşma sağlanır. 'Türkiye Yüzyılı'na başladığımız şu anlamlı dönemde, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu anlamlı dönemde demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla yolumuza devam ederiz."

"Eninde sonunda o soykırımcılar o çocukların hesabını verecek"

Tunç, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de, Gazze'de soykırım suçu işlendiğini, 45 bin Filistinlinin şehit edildiğini belirtti.

Filistin'de ölenlerin yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuna işaret eden Tunç, "Dünyanın süper gücü dediğimiz devletler hiç utanmadan, sıkılmadan orada savunma hakkından bahsedebiliyor." dedi.

Tunç, Filistin'de bir asırdan bu yana zulüm yaşandığını, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarının hiçbirine uymadığını belirterek, "Bir devlet gibi değil, adeta bir işgalci terör devleti gibi hareket etti. 7 Ekim'den bu yana da soykırımcı İsrail olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

Tunç, Türkiye'nin Filistin'de akan kanın durdurulmasıyla ilgili büyük bir mücadele verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesinin bütün maddeleri, bütün unsurları İsrail tarafından ihlal edildi. Uluslararası Adalet Divanı karar verdi. 'Burada soykırım var' dedi. Tedbir kararları verdi. 'Ateşkes olması lazım' dedi. 'İnsani yardımların engellenmemesi gerekir' dedi. Mahkemenin kararını uygulayan yok. Kim uygulayacak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uygulayacak. Uyguluyor mu? Hayır. Birleşmiş Milletlerin yapısı bu kararları uygulamaya elverişli değil çünkü öyle bir kurgu yapılmış ki orada, 1 oyla veto edildiğinde karar çıkmıyor. Böyle bir adalet olabilir mi? Böyle bir dünya düzeninde huzur olabilir mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü anımsatan Tunç, "Dünyanın birçok lideri de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'Birleşmiş Milletlerin yapısı reforma tabi tutulmalıdır ve insanlığın sorunlarına çare olmalıdır' diyor. Yani o görüşe geldi ve bunu seslendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Filistin'de yaşananlara işaret eden Tunç, "Eninde sonunda o soykırımcılar o çocukların hesabını verecek, insanlığın önüne çıkacaklar. Nasıl Bosna'da o soykırımı yapanlar yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede hesap verdiler. Aynı şekilde İsrail soykırım devletinin o yetkilileri de hesap vereceklerdir. İnsanlığın önünde hesap verecekler ve ilahi adaletten de hiçbir zaman kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili şu anda son aşamadayız"

Kamuoyuyla paylaşılması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinen Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son zamanlarda meydana gelen, özellikle toplumu huzursuz eden bazı suçların önlenmesiyle ilgili olarak tedbirlerimizi de almaya devam ediyoruz. Kadının şiddetten korunması bizim önceliğimiz, çocukların her türlü istismardan korunması bizim önceliğimiz. Her türlü kötülükten ülkemizi uzak tutmanın gayreti içerisinde yargısıyla, yürütmesiyle, yasamasıyla inşallah bu başarıyı hep beraber sağlayacağız. Aldığımız tedbirler var. Özellikle suçun önlenmesi, suçlunun ıslahı ve yaptırımların artırılması ve bu anlamda ceza kanunlarımızda ve infaz kanunlarımızda eleştiri konusu olan hususları ortadan kaldırmaya yönelik Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili şu anda son aşamadayız. Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra inşallah orada yasamayı ilgilendiren, özellikle toplumda huzursuzluğa yol açan suçlar bakımından, bu suçları önlemeye yönelik birtakım yasal düzenlemeleri milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz."

Kongreye, AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Kaplan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile partililer katıldı.