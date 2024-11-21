Adalet Bakanı Tunç, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını değerlendirdi Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en...

21.11.2024 19:18
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının Filistin'de akan kanın durması ve yapılan soykırımın son bulması için gecikmiş ancak olumlu bir karar olduğunu belirtti.

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze başta olmak üzere Filistin'in birçok bölgesinde uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını ve insan haklarını yok saydığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bebek, çocuk, kadın demeden masum Filistinli kardeşlerimizi hedef alarak hayattan koparan, binlerce Filistinliyi yaralayan, milyonlarca Filistinliyi ise sistematik olarak göçe zorlayan barbar İsrailli yetkililer, işledikleri savaş ve insanlık suçları nedeniyle en kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır. Demokrasi ve insan haklarına inanan ülkeler ve uluslararası mekanizmalar ivedilikle harekete geçmeli, bebek katillerinin hak ettiği cezayı almaları için gereğini yapmalıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, daima işgalci İsrail'in adaletsizliklerini, yaptığı soykırımı, insanlık suçlarını gündemde tutmaya devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasında yanında olacağız. Filistin halkının kendi ülkelerinde özgürce ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşaması için her alandaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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