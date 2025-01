Adalet Bakanı Tunç: Yargı sistemine yönelik haksız ithamlar gölgelemeyi amaçlıyor

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eleştiri kisvesi altında adaletin sarsılmaz temellerine yöneltilen haksız ithamların, hukuk sistemine katkı sunmak yerine gölgelemeyi amaçladığını bildirdi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuşma yaptı.

Mesleğe kabul edilen genç hakim ve savcıların, millet adına adalet dağıtma sorumluluğunu üstlenerek kutsal bir göreve ilk adımlarını attığını dile getiren Tunç, "Adalet Akademisinde aldığınız titiz ve nitelikli eğitimle, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, milletimizin adalet beklentisine cevap verme yolunda hazır ve kararlısınız." dedi.

Genç hakim ve savcıların yargı teşkilatına güç katacağına yürekten inandığını belirten Tunç, "Bugün, 2 yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan 27. Adli Yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13. Adli Yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet savcısı ve 17. İdari yargı döneminden 90 hakim olmak üzere toplam 1075 hakim ve savcımızın kurayla atamalarını gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, adaletin, sadece bir kavram değil, ilahi bir emanet olduğunu, insanlığın vicdanında yeşeren hakkın hak edene teslim edilmesiyle, huzurun ve düzenin nefesi olan en yüksek ideal olduğunu vurguladı.

"Adalet, hakkaniyet dengesinde duran terazinin dili ve mazlumun duasına cevap olan yegane ışıktır." ifadelerini kullanan Tunç, şöyle devam etti:

"Adalet, karanlıkta kaybolmuş bir insanlığın mirasını aydınlatan meşaledir. Adaletsiz hayat, çileli bir yolken, adalet üzerine kurulu bir hayat ise cennet tasavvurudur. Adalet sisteminde hakkaniyetten şaşmadan verilen her adil hüküm, toplumun adalete olan inancını bir tuğla daha yükseltecektir. Bu uğurda özveriyle çalışırken her hakim ve savcı, hukuk devletinin bir gereği olarak tarafsızlığın bayrağını her daim zirvede dalgalandırmalı, bağımsızlığını hiçbir güce boyun eğdirmemelidir. Bunun da teminatı, kürsüde vakar ve ciddiyetle görev yapan hakim ve savcılarımızdır. Bugün, yargı camiamıza katılan siz genç hakim ve savcılarımızın da bağımsız ve tarafsız yargının tesisi doğrultusunda, adaletin sesi olmak ve mazlumun duasını almak için büyük bir aşkla, fedakarca çalışacağınıza yürekten inanıyoruz."

Ceza adaleti sistemine ilişkin düzenlemeler TBMM'nin takdirine sunulacak

Bakan Tunç, 23 yıl önce Türkiye'yi 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü verdiklerini belirterek, bunların eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik olduğunu anımsattı.

Bu kapsamda adalet alanında sessiz devrim niteliğinde reformlar yapıldığına değinen Tunç, yargı teşkilatının modern adliye binalarıyla fiziki altyapısının güçlendirildiğini, yargının insan kaynağının da nicelik ve nitelik açısından güçlendirildiğine işaret etti.

Son iki yılda 3 bin 369 hakim ve savcının yargı teşkilatına katıldığını hatırlatan Tunç, "Böylece 2002 yılında 9 bin 349 olan hakim-savcı sayımız, 25 bin 695'e yükselmiştir. Ayrıca 1554 hakim-savcı adayımız ve 1075 hakim savcı yardımcımız da eğitimlerine devam ediyor. 1000 hakim-savcı yardımcısının da alım süreci devam ediyor." diye konuştu.

Söz konusu dönemde, mevzuatın da çağın ihtiyaçları ve milletin beklentilerini karşılayacak şekilde yenilendiğini aktaran Tunç, "Her bir düzenleme, toplumsal barışı güçlendiren bir köprü, adaleti daha erişilebilir kılan bir mihenk taşı olmuştur." dedi.

Bakan Tunç, güven veren, şeffaf, öngörülebilir ve erişilebilir bir adalet sistemi inşa edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu dönüşüm, yalnız bugünün değil, geleceğin hukuk anlayışını da inşa edecek köklü bir mirastır. Adaletin bu kutlu yolculuğunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesini, geçtiğimiz hafta milletimizle paylaşmıştık. Adalet Bakanlığı olarak, belgede yer alan 264 faaliyetimizi, yol haritamız olan eylem planlarımız doğrultusunda hayata geçirmeye başladık. Öncelikle ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda düzenlemeleri içeren çalışmalarımızı, Gazi Meclisimizin takdirlerine sunuyoruz."

"Yargı mensuplarının onurlu mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Bakan Tunç, hakim ve savcıların adaletin hakkıyla tecellisi için ülkenin dört bir yanında canla başla görev yaptığını belirterek, "Bu gerçeğe rağmen, ne yazık ki devam eden soruşturma ve kovuşturmalar üzerinden yargı teşkilatımızı yıpratmaya yönelik mesnetsiz ve sorumsuz iddia ve açıklamalar yapıldığına üzülerek şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargı kararlarının eleştirilebileceğine dikkati çeken Tunç, hukukun, aklın ve vicdanın sınavından geçerek olgunlaşacağını kaydetti.

Yapıcı eleştirilerin hukukun ruhunu besleyeceğini, yargının terazisini daha adil hale getireceğine işaret eden Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne var ki eleştiri kisvesi altında adaletin sarsılmaz temellerine yöneltilen haksız ithamlar, hukuk sistemine katkı sunmak yerine gölgelemeyi amaçlamaktadır. Yargı bağımsızlığını hedef alan, tarafsızlığı tartışmaya açmayı ve güven duygusunu zedelemeyi amaçlayan bu söylemler adalete değil, vesayet özlemiyle yanıp tutuşan karanlık zihinlere hizmet etmektedir. Türkiye, son yıllarda yüksek standartlı demokrasisiyle adaletin teminatı olan bağımsız ve tarafsız yargıyı güçlendirmiştir. Geçmişte darbecilerin safında duran yargı mensuplarının gölgesi altında ezilmeye çalışılan adalet teşkilatı, prangalarından kurtularak bugün milli iradenin yanında yer almaktadır. Türk yargısı, 12 Eylül'ün karanlığına da 28 Şubat'ın zorbalığına da 15 Temmuz'un ihanetine de hesap sormuştur. Bugün, yargı vesayetin emir eri değil, hukukun savunucusudur. Milletin hakkını, hukukunu koruyan bir adalet anlayışı, vesayet sevdalılarını rahatsız ediyorsa, bu adaletin doğru yerde durduğunun en büyük ispatıdır. Bu nedenle, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına ve yargı mensuplarının onurlu mücadelesine sahip çıktık, sahip çıkmaya devam edeceğiz."