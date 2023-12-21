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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı hakkında konuştu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı hakkında konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, kararın değerlendirmesinin ilgili mahkemeler tarafından yapılacağını belirtti.

21.12.2023 - 20:35,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararına ilişkin " Yargıtay'ımızla Anayasa Mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı bir kararsızlık söz konusu oldu. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesini yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinin ardından Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci hak ihlali kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, şöyle konuştu:

"Kısa karar verildi. Ardından gerekçeli kararın da yayınlanması lazım. Sonraki süreçte Resmi Gazete'de yayınlanır. Sonraki süreçte yine yargı süreci içerisinde tüm bunlar değerlendirilecek hususlardır. Anayasa Mahkemesi'nin önceki ihlal kararına Yargıtay dairesi uymamıştı. Uymamasının gerekçelerini daha önce konuşmuştuk, Anayasamızın 83., 14. ve 148. maddesi ile Anayasamızın 148/14 fıkrasıyla. Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeleri değerlendiriyor. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Yargıtay'ımızla Anayasa Mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı bir kararsızlık söz konusu oldu. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesini yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Süreci takip edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi\'nin Can Atalay kararı hakkında konuştu
Kaynak: ANKA
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