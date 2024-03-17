Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye\'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Tunç, AK Parti döneminde ilçeye yapılan yatırımları anlattı ve halkın refahını artırmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini ve adaleti savunacaklarını söyledi.

17.03.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah Türkiye'yi sizlerle beraber, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için, terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyünde cenaze törenine katılan Tunç, vefat eden Sadık Özkan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığınca Amasra Spor Salonu'nda düzenlenen iftar programına katılan Tunç, burada yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde ilçeye çok önemli eserler kazandırıldığını anlattı.

Tünel yaparak ulaşımı kolaylaştırdıklarını ve ilçeye yolcu limanı kazandırdıklarını anlatan Tunç, limanı daha da geliştirerek Amasra'yı marka yapacaklarını söyledi.

Tunç, AK Parti Belediye Başkan adayı Ahmet Reis'in projelerini tek tek hayata geçireceklerini belirterek, "Daha fazlasını yapacağız çünkü böyle dünya cenneti bir yerde yaşamanın biraz ayrıcalığı olmalı. Onun için doğal gaz gecikmemeli, bütün mahallelerde doğalgaz yanmalı. Sokaklarımızda asfalt, kaldırım problemi olmamalı. Amasra'mız bunları çoktan aşmış olmalı." diye konuştu.

Gerçek belediyeciliğin 1994'te İstanbul'da başladığını, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul'u, yaşanılamaz hale getirilmiş İstanbul'u yaşanılır hale getirdiği için milletin Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yaptığını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Millet ona 'Bir parti kur arkandayım.' dedi. ve gerçek belediyecilikten doğdu AK Parti. İstanbul'da doğan o gerçek belediyecilik 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle 81 ilde, bütün ülkemize eser ve hizmet siyaseti olarak yayıldı. Türkiye'nin 81 vilayetinin fiziki kalkınmasını, altyapı sorunlarını, yollarını, otobanlarını, barajlarını, üniversitelerini, KÖY-DES ve BEL-DES projeleriyle yaşanılan yerleri daha müreffeh hale getirdik. Dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırdık."

"Halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz"

Bakan Tunç, ülkenin fiziki kalkınmasını sağlarken bir yandan da demokrasi mücadelesi verdiklerini, Türkiye'nin gelişimini, kalkınmasını, terörle mücadelede başarılı olmasını istemeyenlerin boş durmadıklarını dile getirdi.

Her zaman müdahalelerle karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Tunç, "Partimizi kapatmaya bile kalktılar. 367 krizleri, e-muhtıralar, gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet, yargı, darbe girişimi, terör olaylarının artırılması, hendek kazmalar, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Tüm bu engelleri sizin desteğinizle aşmayı başardık. Hem o engelleri aştık, hem ülkemizin kalkınmasını sağladık." şeklinde konuştu.

Tunç, gelecek dönemde de eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'mizi 'enerjide bağımsız olsun', 'savunma sanayinde yerli ve milli olsun' diye çalıştık. Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan kurtardık. Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan o olumsuz etkilerden çok çabuk sıyrılacağız ve halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

31 Mart'ta milletin vereceği karar sonrasında önlerinde 4 yıllık istikrar süreci ve seçimsiz, yatırımlarla, halkın refahını artırmayla geçen tartışmasız dönem yaşanacağına değinen Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada da mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bakın bugün yine İsrail, mübarek ramazanda bir ailenin üzerine bomba atıyor, 36 Filistinli maalesef katledildi, şehit edildi. Aylardır dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanıyor ama buna ses çıkarabilen sadece Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyada adaleti savunmaya devam edeceğiz. Dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'yi sizlerle beraber, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için, terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız."

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, AK Parti, Türkiye, Bartın, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beyazıt Meydanı'nda İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De Etkinliği Düzenlendi
    21:57 Beyazıt Meydanı'nda İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De Etkinliği Düzenlendi

    Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Gazze halkına destek verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'e yaptırım uygulamanın zamanının geldiğini belirtti. Etkinlikte konuşan Karamollaoğlu, zulmün bir gün son bulacağını ve Gazze'ye gidileceği zaman topraklarından edilenlerin tekrar vatanlarına döneceğine inandığını ifade etti. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın da daha sert yaptırımların Filistin'e destek vermenin ve Gazze'ye yardım eli uzatmanın yolunu açacağını söyledi. Katılımcılar, konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

  • Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü
    21:56 Turgutluspor Futbolcularının Boykot Kararı 1 Gün Sürdü

    TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da futbolcuların antrenmana çıkmama kararı sadece 1 gün sürdü. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, futbolcuların alacakları olduğu doğrulandı ve ödemelerin planlandığı belirtildi. Ayrıca, kulübün siyasete alet edilmesi de kınandı.

  • Putin, Rusya Devlet Başkanlığı seçimini kazandı
    21:53 Putin, Rusya Devlet Başkanlığı seçimini kazandı

    Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Seçimler ülke genelinde 80'den fazla bölgede gerçekleştirildi ve katılım oranı yüzde 74'ün üzerinde oldu. Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

  • Zonguldak Spor Basket 67, TKBL Şampiyonluğunu Kutladı
    21:53 Zonguldak Spor Basket 67, TKBL Şampiyonluğunu Kutladı

    Zonguldak Spor Basket 67, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek kupasını aldı. İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olan Zonguldak temsilcisi, liderliği 17 hafta boyunca koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı'nın elinden alan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.


21:34 Trabzon’da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde isabet etti Trabzon'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
21:08 Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8’ini alan Putin kazandı Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı
20:59 İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı
20:06 Canlı anlatım Mücadelede 3 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 3 gol var
18:52 Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır
20:59 Durdu durdu en kritik maçta attı Fenerbahçe’nin yıldızından Trabzonspor’a şahane gol Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor'a şahane gol
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’ye dikkat çeken mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye dikkat çeken mesajlar
20:22 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’dan açıklamalar Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan açıklamalar
20:07 İstanbul Gaziosmanpaşa’da caddede büyük yılan görüntülendi İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi
19:41 ABD’nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı ABD'nin başkentinde silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
18:28 Neler yaşadı neler Icardi’nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı Neler yaşadı neler! Icardi'nin maçta yaptıkları taraftarların ağzını açık bıraktı
17:57 Yok böyle maç Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-3 yendi Yok böyle maç! Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 yendi
17:56 Yenikapı’daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı
15:35 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna’da kara operasyonu gerekebilir Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ukrayna'da kara operasyonu gerekebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 22:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement