FETÖ\'nün dinleme davasında Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: \'Mağdur sıfatıyla dahil edildiğimiz bu tarihi davanın peşini asla bırakmayacağız\'

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Fethullahçı Terör Örgütü'nün çok sayıda kişiyi yasalara aykırı şekilde dinlediğinin tespit edilmesi üzerine açılan davanın mağdurlarından Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, "Mağdur sıfatıyla dahil edildiğimiz bu tarihi davanın peşini asla bırakmayacağız" dedi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yasa dışı olarak yapılan dinlemeler nedeniyle açılan davada mağdur olarak yer aldığını belirterek, yargılama aşamasında sona gelinen davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Dava neticelendiğinde, FETÖ'nün siyasi ayağı dahil karanlıkta kalan bir çok konu aydınlığa kavuşmuş olacaktır" diyen Öz, "Bir zamanlar gidişatı iyi görmeyip duruma müdahil olan yurtsever vatandaşları kendileri için tehlikeli görerek takibe alan, fişleyen ve AKP iktidarı döneminde ele geçirdikleri devlet gücüyle kumpasa maruz bırakanların bir kısmı şimdilerde yaptıklarının hesabını vermeye başlamışlardır. Umarım basın konuya müdahil olur ve davanın içeriği konusunda kamuoyunu aydınlatır" ifadelerini kullandı.

FETÖ İÇİN YARGILAMA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Fethullahçı Terör Örgütü'nün siyasetçilerden iş insanlarına, devlet görevlilerinden sanatçılara kadar birçok kişinin yasa dışı bir şekilde ortaya çıkmış ve bunun sonucunda dava açılmış ve kamuoyunda 'VİP dinleme davası' olarak nitelendirilmişti. Dava, aradan yıllar geçmesine rağmen sürüyor, 2019'da 210 sanığı bulunan davada kimi beraat ve cezalandırma kararları da çıksa da henüz tamamlanmadı.

'VIP dinleme' soruşturmasında, 19 Eylül 20216'ya gelindiğinde, birçok kişinin iki davada da sanık olması nedeniyle birleştirme yapılmasıyla birlikte sanık sayısı 145'e ulaştı. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası, 210 sanıklı olarak 14 Ekim 2019'da Ankara'da görüşmeye başlandı. 2021'e gelindiğinde ise, 167 sanığın bulunduğu davada karar çıktı ve kararda, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği', 'Askeri ve siyasal casusluk', 'Usulsüz dinleme', 'Belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 130 sanığın mahkumiyet ile 37 sanığın ise beraat kararı onandı. Sanıklardan 37'sinin beraatına hükmeden mahkeme, aralarında firarilerin de bulunduğu 43 sanığın ise dosyasını ayırdı. Şimdi dava dosyaları üst mahkemede temyiz bekliyor.

DOSYA YARGITAY'DA BEKLİYOR

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği', 'askeri ve siyasal casusluk', 'usulsüz dinleme', 'belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 130 sanığın mahkumiyetine, 37 sanığın ise beraatına karar verildiği dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince tamamlanmıştı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat hükümlerinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulanmıştı. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedilmişti. Bu kapsamda sanık ve avukatlarının istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, tutuklu sanıkların bu halinin devamını kararlaştırmıştı. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti.

DAVADAKİ SANIKLAR

Ceza alanların arasında 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten emniyet müdürlerinin yanı sıra kamuoyunun bildiği bazı isimler de yer alıyor. Bunlardan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden' 18 yıl, 'usulsüz dinlemeden' 7 yıl 10 ay 15 gün, 'resmi belgede sahtecilikten' 13 yıl 1 ay 15 gün, "belgeleri hukuka aykırı yok etmek" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, söz konusu suçlardan 27 yıl 4 ay 15 gün, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 25 yıla mahkum edilen eski emniyet müdürü Yurt Atayün ile aynı mahkemede 16 yıl 6 ay hapis cezası alan Ali Fuat Yılmazer de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkum edilen sanıklardan Hasan Ali Okan, İlyas Tekin, Özgür Öztürk, Seyit Gölcük, Fatih Doğan ve Ertan Aslan'a ayrıca "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 16'şar yıl hapis verildi.

MAĞDURLAR ARASINDA SİYASETÇİLER DE VAR

Sanıkların usulsüz dinledikleri mağdur ve müştekiler arasında Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de bulunuyor. Vecdet Öz'ün mağdur sıfatıyla yer aldığı dava dosyasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, eski bakanlar Koray Aydın, Abdullatif Şener ve Namık Kemal Zeybek, emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, bazı bakanlar, gazeteciler, iş insanları, bürokratlar ve emniyet mensupları bulunuyor.