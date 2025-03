Adalet Peşinde Ailelerden İmza Kampanyası

(ANKARA) - Siyasetçi, müzisyen, şair, yazar, yönetmen, oyuncu ve diğer birçok alandan çok sayıda isim, Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun düzenlediği "6 Şubat Depremleri: İhmaller ve Yetkililerin Eksik Kaldığı Konular" imza kampanyasına destek verdi. Kampanya, depremin ardından yaşanan yıkımın sorumlularının hesap vermesi ve afet yönetimindeki eksikliklerin giderilmesi için kamuoyunun harekete geçmesini amaçlıyor. Adalet Peşinde Aileleri Platformu temsilcisi Döne Kaya, "Bizler, adaletin yerini bulması için sesimizi yükseltiyoruz. Bu ihmallerin ve eksikliklerin tekrar yaşanmaması, bir daha bu acıların yaşanmaması için sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, "6 Şubat depremleri: İhmaller ve yetkililerin eksik kaldığı konular" başlıklı imza kampanyası düzenledi.

İmza kampanyasına TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Barosu, tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, şair ve yazar Ataol Behramoğlu, ressam Bedri Baykam, şair ve yazar Nihat Behram, sinema oyuncusu İlyas Salman, oyuncu Cezmi Baskın, tiyatro yönetmeni Metin Coşkun, tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, şarkıcı Gülcan Altan, müzisyen Dengin Ceyhan, oyuncu Rutkay Aziz, halk müziği sanatçısı Sadık Gürbüz, müzisyen Cahit Berkay, müzisyen Nejat Yavaşoğulları, sinema oyuncusu Gülsen Tuncer, sinema oyuncusu Menderes Samancılar, oyuncu Cansu Fırıncı, oyuncu Mehmet Okuroğlu, sinema oyuncusu Ender Yiğit, halk müziği sanatçısı Rahmi Saltuk, sinema oyuncusu Cihat Tamer, müzisyen ve senarist Zülfi Livaneli, sinema oyuncusu Senan Kara, tiyatro yönetmeni Erkan Çelikol, tiyatro yönetmeni Harun Güzeloğlu, sinema oyuncusu Nur Sürer, 10 Ekim Barış Derneği Başkanı İshak Kocabıyık, yazar Müslüm Kabadayı ve yazar Ali Fuat Karaöz gibi isimler destek verdi.

"Şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır"

İmza kampanyasının sonuç ve öneriler kısmında şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat depremleri, Türkiye'nin doğal afetlere hazırlık konusundaki eksikliklerini ve yapı denetim sistemindeki zaafiyetleri acı şekilde ortaya koydu. Depremler, sadece doğanın değil, insan kaynaklı ihmallerin ve yetersizliklerin de ne denli yıkıcı olabileceğini gösterdi. Bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması için atılması gereken adımlar şunlardır:

Yapı Denetim Sistemi Güçlendirilmelidir: Bağımsız denetim firmalarının yetkinliği artırılmalı ve imar afları gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Acil Durum Müdahale Kapasitesi Artırılmalıdır: AFAD ve yerel yönetimlerin kriz yönetimi kapasiteleri güçlendirilerek, modern arama-kurtarma ekipmanları ve eğitimli personel sayısı artırılmalıdır.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Sağlanmalıdır: Afet yönetiminde şeffaflık artırılmalı, bilgi kirliliği önlenmeli ve halkın güveni tesis edilmelidir.

Yolsuzluk ve Rantla Mücadele Edilmelidir: İnşaat sektöründeki yolsuzluklar ciddi bir şekilde denetlenmeli ve bu tür ihmallere karışanlar cezalandırılmalıdır.

Afet Bilinci ve Eğitim: Halkın afet bilinci ve hazırlık seviyesinin artırılması için eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.

Bu adımlar atılmadığı takdirde, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, benzer felaketlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. 6 Şubat depremleri, Türkiye için bir uyarı niteliğindedir; dersler çıkarılmalı ve gelecekte benzer acıların yaşanmasını önleyecek yapısal reformlar hayata geçirilmelidir."

"Adalet, her birimiz için bir hak ve biz bu hakkı almadan durmayacağız"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu temsilcisi Döne Kaya, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, Adalet Peşinde Aileler olarak bu sorunların sadece depremi yaşayan bölgedeki halkı değil, tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini biliyoruz. Çünkü her bir kayıp, her bir yıkım, hepimizin ortak acısıdır. Çocuklarını kaybeden, annesini, babasını, kardeşini kaybeden her aile, bu ülkede eşit haklara sahip olmalıdır. Ancak, gördüğümüz manzara, bu eşitliğin sağlanmadığını, haklarımızın ihmal edildiğini ve en temel insan haklarının bile göz ardı edildiğini acı bir şekilde ortaya koyuyor.

Ortak imza çağrımızda yazan ihmallerin ve eksikliklerin sorumlularının hesap vermesini talep ediyoruz. Çünkü kaybettiklerimizin acısını her gün yeniden yaşıyoruz. Her kayıp, her yıkım, sadece o ailenin değil, tüm toplumun kaybıdır. Bizler, adaletin yerini bulması için sesimizi yükseltiyoruz. Bu ihmallerin ve eksikliklerin tekrar yaşanmaması, bir daha bu acıların yaşanmaması için sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz.

Bu ortak imza çağrımızda imzası bulunan herkes, kayıplarımıza karşı bir duruş sergilemek, bu ülkenin her köşesindeki depremin izlerini taşıyan insanların sesini duyurmak için varlar ve bizlerin yanındalar. Hep birlikte, daha güvenli, daha adil bir Türkiye için bu süreci sonuna kadar takip edeceğiz ve asla pes etmeyeceğiz. Adalet, her birimiz için bir hak ve biz bu hakkı almadan durmayacağız. İmzacılarımıza teşekkürü bir borç biliriz."