Depreme Dirençli Adana ve Türkiye İçin Bilimin Işığında Çalışmalıyız - Son Dakika
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Depreme Dirençli Adana ve Türkiye İçin Bilimin Işığında Çalışmalıyız

Depreme Dirençli Adana ve Türkiye İçin Bilimin Işığında Çalışmalıyız

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kerpiç Akademi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Deprem Sonrası Geleceği Kerpiç ile İnşa Etmek Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, depreme dirençli Adana ve Türkiye için bilimin ışığında çalışılması gerektiğini vurguladı. Karalar, Adana'da yaşanan depremlerin ardından Afet Koordinasyon Merkezi ve mikrobölgeleme çalışmalarıyla kentin depreme daha dirençli hale gelmesi için çalışacaklarını belirtti.

05.05.2024 12:22  Güncelleme: 12:30
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Depreme dirençli Adana ve Türkiye için, yaşananları unutmadan bilimin ışığında çalışmalıyız" dedi.

Kerpiç Akademi'nin ev sahipliğinde, Mimarlar Odası Adana Şubesi'nin katkılarıyla ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle "Deprem Sonrası Geleceği Kerpiç ile İnşa Etmek Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyuma Adana Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Toros Üniversitesi ve Adana Ticaret Odası da destek verdi.

Adana Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapılan sempozyuma katılan Başkan Karalar, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli gündeminin depreme dirençli kentler yaratmak olması gerektiğini belirtti. Karalar, "Toplum olarak afet yaşandığında o noktaya odaklanıyoruz ama bir müddet sonra bunu unutuyoruz. Türkiye'nin dünyadaki en riskli deprem bölgelerinden biri olduğu gerçeğiyle hareket edip tedbirlerimizi almalıyız. TMMOB'a bağlı odalar bir karşılık beklemeden, ülkenin problemleriyle ilgili proje üreten ve bunları anlatan kuruluşlar. Onların eleştirel yaklaşımına bakıp engellemeye çalışmak, ülkemizde bilimin gelişmesinin önüne geçmek anlamına gelir. Depreme dirençli Adana ve Türkiye için yaşananları unutmadan, bilimin ışığında çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ VE MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana'da 7 binin üzerinde binanın yıkılmayı gerektirecek denli hasar aldığına işaret eden Karalar, Adana'nın depreme dirençli bir şehir olması için Afet Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçireceklerini kaydetti. Karalar, mikrobölgeleme çalışmaları yaptıklarını, tüm bunları ikinci dönemde uygulayarak, kentin depreme daha dirençli hale gelmesi için katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depreme Dirençli Adana ve Türkiye İçin Bilimin Işığında Çalışmalıyız - Son Dakika

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