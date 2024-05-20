Adana'da 19 Mayıs kutlamaları Gripin konseriyle zirveye ulaştı - Son Dakika
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Adana'da 19 Mayıs kutlamaları Gripin konseriyle zirveye ulaştı

Adana Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Uğur Mumcu Meydanı'nda meşaleli yürüyüş düzenledi. Kutlamalar Gripin konseriyle devam etti.

20.05.2024 12:07
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Uğur Mumcu Meydanı'na meşaleli yürüyüş düzenledi. Bayram coşkusu, meydanda sahneye çıkan "Gripin" ile zirveye ulaştı.

19 Mayıs, tüm yurtta olduğu gibi Adana'da da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar meşaleli yürüyüş ile başlarken, Uğur Mumcu Meydanı'nda Gripin grubunun gençlerle buluşmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Bandosu'nun eşlik ettiği korteje Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesinde hemşehrilerine hitap eden Başkan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileri ve Cumhuriyet değerleri için sonsuza kadar birlikte yürümeye kararlı insanlar görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Karalar, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu ülkeyi nasıl işgalden kurtarıp Cumhuriyeti kurdular, imkansız denileni nasıl başardılar unutmamalıyız. Mustafa Kemal Atatürk büyük bir dehadır ve eşi benzeri bulunmaz bir liderdir. O'nun eserini, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak en çok gençlerin görevidir çünkü Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bugün gençlerimizin coşkusunu ve kararlılığını görünce bir kez daha 'Atam rahat uyu. Kurduğun Cumhuriyet emin ellerde. İşte gençlik burada, işte Adana burada' diyebiliyorum. Adanalılar 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyetin, aydınlığın, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafında olduğunu göstermiştir. Bizim yolumuz aydınlığın yoludur, bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur, başka da yolumuz yoktur."

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Gripin konseriyle devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da 19 Mayıs kutlamaları Gripin konseriyle zirveye ulaştı - Son Dakika

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