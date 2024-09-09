Adana'da Silahlı Saldırı: Torun Öldü, Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı: Torun Öldü, Şüpheliler Kaçtı

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Adana'da babaannesini ziyarete giderken taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç için şüpheliler hala yakalanamadı. Babaanne, şüphelilerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

09.09.2024 11:26
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ADANA'da babaannesi Fatma Karatepe'yi (72) ziyarete giderken taksi durağına düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların arasında kalıp, ölen Ahmet Karatepe'yi (28) vuran 2 şüpheli, hala yakalanamadı. Fatma Karatepe, "Sana vuran eller kırılsın. 5 aydır nasıl yakalanmıyor, hayret ediyorum" dedi.

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 6 Nisan saat 15.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Efe K. ile Aydın T.'nin bindiği motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklettekiler, otomobil sürücünü darbetmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, "Eşinin yanında bir kişi dövülmez" diyerek İbrahim Efe K. ile Aydın T.'yi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İbrahim Efe K. ile Aydın T., aynı gün saat 20.00 sıralarında kendilerini darbeden şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancalarla ateş açtı. Bu sırada babaannesine gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan Ahmet Karatepe, kurşunların arasında kaldı. Karatepe sırtına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheliler 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Hastanede hayatını kaybeden Karatepe'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

'ÇEYİZ HAZIRLIĞI YAPIYORDUK'

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklanabileceği adreslere çok sayıda baskın yaptı ancak sonuç alınamadı. Karatepe ailesi, 5 aydır firari olan şüphelilerin yakalanması için yardım istedi. Oğlunun kaza kurşununa kurban gittiğini belirten Erdal Karatepe, "İftarını yaptı, babaannesinin yanına gideceğini söyleyip, evden çıktı. Aradan yarım saat geçtikten sonra vurulduğunun haberini aldık. Evlendirmek istiyorduk, çeyiz hazırlığı da yapıyorduk. Genç yaşta evladımı toprağa verdim" dedi.

'KÖR KURŞUN YAVRUMA DEĞMİŞ'

5 aydır acısının dinmediğini belirten babaanne Fatma Karatepe ise "Kadir gecemi kutlamaya gelecekti. Babası daha sonra gelmesini söylemiş. Ahmet de 'Ölüme mi gidiyorum sanki? Babaannemi 5 dakika görüp, geleceğim' demiş. Kavga varmış, kör kurşun yavruma değmiş. Annesi, babası 5 aydır mezarının başını bekliyor. Ne yerde ne gökteyiz. En son ölmeden birkaç gün önce görüşmüştük. Aracın camından selam verdi. Çay içmeye çağırdım, işinin acele olduğunu söyleyip gitmişti" diye konuştu.

'IRAK'A KAÇTIKLARI SÖYLENİYOR'

Torununun katillerinin bir an önce yakalanmasını istediğini ifade eden Karatepe, "O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm, her gün yanımda yatıyordu. O akşam evimin önüne bir sürü insan toplandı. Ahmet'in motosikletten düştüğünü söylediler. Öldüğünü orada anladım. Ahmet'im, seni toprak incitmesin oğlum. Sana vuran eller kırılsın. Katilleri hala yakalanmadı. Irak'a kaçtıkları söyleniyor. 5 aydır nasıl yakalanmıyor, hayret ediyorum. Onların elleri kırılsın, haklarından Allah gelsin" diyerek gözyaşı döktü.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana\'da Silahlı Saldırı: Torun Öldü, Şüpheliler Kaçtı
Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Adana, Son Dakika

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