KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'ların da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin soğutma işlemi devam ediyor. Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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