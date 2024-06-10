Adana'da İpek Akgül cinayeti: Tetikçi olarak gönderilen genç kız öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da İpek Akgül cinayeti: Tetikçi olarak gönderilen genç kız öldürüldü

Adana'da İpek Akgül'ün eski sevgilisi Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün tarafından tetikçi olarak kullanılan E.A.'nın öldürülmeden önce yaralandığı ve polise konuşmaması için infaz edildiği ortaya çıktı. Cinayet şüphelileri ve tetikçiyi gönderen ağabeyleri tutuklandı.

10.06.2024 10:39
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ADANA'da Yaşar Bulut'un (20) tabancayla öldürüp portakal bahçesine gömdüğü İpek Akgül'ün (19), eski sevgilisi Ahmet Albayrak (27) ve Mehmet Görgün (26) tarafından tetikçi olarak husumetlileri E.A.'yı (22) öldürmesi için yanına gönderildiği ortaya çıktı. Akgül'ün öldürülmeden 3 gün önce E.A.'yı yaralayıp kaçtıktan sonra polise konuşmaması için infaz edildiği belirlendi. İpek'in gömüldüğü yere giderken otomobilde olduğu belirlenen Albayrak ve Görgün, emniyetteki sorgularında birbirlerini suçladı. 3 şüpheli ile cinayet şüphelisinin ağabeyi Aziz Bulut (23), tutuklandı.

Kentte, 14 Şubat gecesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yaşar Bulut, kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi İpek Akgül'ü öldürüp, portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bahçeye gidip, çalışma başlattı. Bulut, cesedin gömüldüğü noktayı hatırlamayınca şüphelinin bahçeye gittiği kiralık otomobilin GPS takip cihazını incelemeye aldı. Akgül'ün gömüldüğü yerin koordinatlarını tespit eden polis, kadavra köpeği 'Asena' ile yapılan araştırmada, toprağa gömülü cesedi buldu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde, İpek Akgül'ün 11 Şubat'ta önce darbedilip kolunun ve kaburgalarının kırıldığı, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül'ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Polisin çalışmasında, İpek Akgül'ün öldürülmeden 3 gün önce İzmir'den gelip, sosyal medyadan tanışıp buluştuğu E.A.'yı, evinde duş alırken tabancayla 3 yerinden vurup kaçtığı ortaya çıktı. Taburcu edildikten sonra ifadesine başvurulan E.A., "İnternette tanışıp, yakınlaştık ve evimde buluştuk. Bir neden yokken duş aldığım sırada beni vurdu" dedi.

Polis, Akgül'ün olay gecesi otomobilde Bulut ile yalnız olmadığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) tespit etti. İncelemede otomobildekilerin İpek'in eski sevgilisi Ahmet Albayrak ve arkadaşı Mehmet Görgün olduğu saptandı.

GERÇEĞİ 2'NCİ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Yeniden sorguya alınan gözaltındaki Yaşar Bulut, "Aslında ben kızı tanımıyorum. Yanımda İpek'in asıl sevgilisi Ahmet ve arkadaşı Mehmet vardı. Kızı öldürmemi istediler. Bana cezaevinde bakacaklarını söylediler" dedi.

Cinayet dedektifleri, Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün'ün, aralarında husumet olan E.A.'yı öldürtmek istediği, tetikçi olarak da İpek Akgül'ü çağırdıklarını belirledi. E.A.'nın saldırıdan kurtulması üzerine planlarının ortaya çıkacağını anlayan şüphelilerin, Akgül'ü, "Polis seni arıyor. Seni saklayacağız" diye buluşup, Bulut'a öldürttükleri belirtildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine ekipler, Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün'ü, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki 2 ayrı apartman dairesine düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Yaşar Bulut'un ağabeyi Aziz Bulut ise Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler Ahmet Albayrak ile Mehmet Görgün, sorgularında birbirlerini suçlayıp E.A.'nın yaralanmasını ve İpek'in öldürülmesini azmettirenin kendisi olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Bulut ile ağabeyi Aziz Bulut, Ahmet Albayrak ve Mehmet Görgün, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da İpek Akgül cinayeti: Tetikçi olarak gönderilen genç kız öldürüldü - Son Dakika

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