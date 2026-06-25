Adana'da Polis Mezuniyetinde Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Adana'da Polis Mezuniyetinde Evlilik Teklifi

Adana\'da Polis Mezuniyetinde Evlilik Teklifi
25.06.2026 13:20
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Adana'da mezun olan polis adayları kep atarken, Hasan Coşar, kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

ADANA'da 2 yıllık eğitimlerinin ardından mezun olan polis meslek yüksekokulu öğrencileri yemin edip, kep attı. Törende, mezun olan polis adaylarından Hasan Coşar (25), 8 yıllık kız arkadaşı Şeymanur Aşçı'ya (25) evlilik teklifi etti. Aşçı, teklifi kabul etti.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu 32'nci dönem mezunlarını verdi. 2 yıldır eğitim gören 608 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Törene Vali Mustafa Yavuz, okul müdürü polis başmüfettişi Ahmet Yarlıgaç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis adaylarının aileleri katıldı. Dönem birincisi Mustafa Cantürk, mezunlar adına konuşma yaptı. Gururlu olduğunu belirten Cantürk, arkadaşlarıyla birlikte görevini en iyi şekilde yapacağını anlattı.

'GENÇ POLİSLERİMİZİN MEZUNİYETİ KUTLU OLSUN'

Vali Mustafa Yavuz ise adayların polis teşkilatına katılış heyecanına şahitlik ettiğini belirterek, "Bu köklü teşkilatın her bir mensubu, gerektiğinde canını ortaya koyarak vatanına, bayrağına ve milletine hizmet etmeyi en yüce görev olarak kabul eder. Bu onurlu mirası devralmak bilgiyle, disiplinle, yüksek sorumluk bilinciyle milletimizin hizmetine adım atmaktır. Bugün gururla taşıyacağınız üniforma yalnızca bir mesleğin değil, büyük bir emanetin adıdır. Sizler kimi zaman bir annenin duasında huzur, kimi zaman bir çocuğun gözündeki güven, kimi zaman da zor anlarda milletimizin sığındığı ilk kapı olacaksınız. Toplumumuz ve devletimizin güvenliği için canı pahasına görev alacak genç polislerimizin mezuniyeti kutlu olsun" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER KEP ATTI

Tören sırasında sıcaktan etkilenen öğrencilere, meslektaşları terlerini silerek yardımcı oldu. İl Müftüsü Mehmet Taşçı ise polislerin görevlerinde başarılı olması için dua etti. Konuşma ve duanın ardından silah başına gelen öğrenciler, Türk bayrağı serilen ve üzerinde Polis Mevzuatı kitaplarının bulunduğu masada meslek yeminlerini edip, kep attı. Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine ve ailelerine sarılarak paylaştı.

MEZUNİYETTE ÇİFTE MUTLULUK

Ayrıca törenin sonunda, mezun olan polis adaylarından Hasan Coşar, 8 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Şeymanur Aşçı'nın önünde diz çökerek, evlilik teklifi etti. Evlilik teklifini kabul eden Aşçı, Coşar'a sarılarak sevincini paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Polis Mezuniyetinde Evlilik Teklifi - Son Dakika

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