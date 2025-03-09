Adana'da Suriye'deki Zulme Karşı Ortak Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Suriye'deki Zulme Karşı Ortak Tepki

Adana Alevi Platformu'na bağlı 22 STK yöneticisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP milletvekilleri, Suriye'deki insanlık dramına karşı ortak bir basın toplantısı düzenleyerek duydukları endişeleri dile getirdi. Zeydan Karalar, dünyanın Suriye'deki katliamlara sessiz kalmasını kabul edilemez buldu.

09.03.2025 13:27  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Adana Alevi Platformu Bileşenleri bünyesindeki 22 STK yöneticisi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Adana milletvekilleri ve CHP Adana İl Başkanı bir araya gelerek Suriye'de yaşanan olayların durdurulması için yapılabilecekleri görüştü. Karalar, "Suriye'de son günlerde yaşananlar dünyanın gözü önünde oluyor ve kimse ses çıkarmıyor. Nerede insana yönelik bir katliam, zulüm varsa karşısındayız. Suriye'deki katliamlara dünyanın sessiz kalması kabul edilemez" dedi.

Suriye'de yaşanan şiddet olayları dolayısıyla Adana Alevi Platformu Bileşenleri olarak adlandırılan 22 sivil toplum kuruluşunun ve Adana AKAD'ın başkanları, Büyükşehir Belediyesi'nde; Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, CHP Adana Milletvekilleri Bilal Bilici, Orhan Sümer ve Ayhan Barut ile bir araya geldi.

Suriye'de rejim değişikliği yaşandıktan hemen sonra CHP Adana milletvekillerinin ve kendisinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüp, yaşanabilecek şiddet olaylarıyla ilgili kaygılarını ilettiklerini hatırlatan Zeydan Karalar, sonuçta meydana gelen olayların, endişelerinde haksız olmadıklarını gösterdiğini söyledi.

"Yaşananlara insanlık adına karşı çıkıyoruz"

Başkan Zeydan Karalar şunları kaydetti:

"Yaşananlar bir din, etnik köken, mezhep meselesi değil, bu insanlık meselesi. Hiçbir insanın, Allah'ın yarattığı bir başka insanı, hangi gerekçeyle olursa olsun öldürmesi, katletmesi kabul edilemez. Türkiye'nin genelinde ve Adana'da insanlarımız, rejimden kaçan Suriyelilerin tamamını kabul etti, evini verdi, paylaştı, kardeş gibi davrandı. İnsanlığın gereğidir bu. Suriye'de son günlerde yaşananlar dünyanın gözü önünde oluyor ve kimse ses çıkarmıyor. İsrail Filistin'i, Gazze'yi bombalayıp, çocukları, kadınları öldürdüğünde, insanları katlettiğinde defalarca konuştuk, kınadık. Biz sadece bir kesime yapılan katliamı, zulmü eleştirmiyoruz. Nerede insana yönelik bir katliam, zulüm varsa karşısındayız. Suriye'deki katliamlara dünyanın sessiz kalması kabul edilemez. Suriye'de savunmasız, silahsız sivil insanlar öldürülüyor. Biz yaşananları bir zümreye, mezhebe mal etmiyoruz, yaşananlara insanlık adına karşı çıkıyoruz. Biz dünyanın neresinde zulüm varsa karşı çıkıyoruz. Bosna'da yapılan katliamlara da Filistin'de gerçekleştirilen kıyıma da karşı çıktık, Suriye'deki zulme de karşı çıkıyoruz. 400 bin Suriyeliyi Adana'da hiçbir problem olmadan ağırladık, onlarla ilgili istihdam projeleri yaptık. Biz aynı insanlığın herkes tarafından uygulanmasını istiyoruz."

"Emperyal güçlerce planlandığı ortada"

Burhanettin Bulut da Suriye meselesinin bütün dünyayı ilgilendiren bir insanlık meselesi olduğunu belirterek, "Özellikle Adana, Hatay ve Mersin üçgenindeki yaşayan vatandaşlarımızı düşündüğümüzde; Suriye'de akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız, hala birbirleriyle iletişim halinde olan dostlar var. Suriye'de 2011'den bu yana yaşananların ve son şekillenmenin emperyal güçlerce planlandığı ortada. Suriye'deki yönetim hayali bir düşman üretip masum insanları katlediyor. Bizim kendi iktidarımız da orada masum, sivil insanların öldürülmesine sessiz kalmamalı. Genel Başkanımız Adana'dan 3 milletvekilinin dahil olduğu bir heyet oluşturdu. Heyetin başında Grup Başkanvekilimiz ve ben varım. Heyetle birlikte bölgede olacağız ve bölge halkıyla görüşüp, yapılanların dünya ile kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yapacağız.

CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Bilal Bilici de Suriye'de sivillere yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırılarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yaptıkları ve yapacakları girişimlerle ilgili bilgi verdiler.

Sivil toplum kuruluşlarının başkanları, bölgeden gelen haberleri anlattı, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılabileceklerle ilgili fikirlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Zeydan Karalar, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Karalar, Suriye, Güncel, Adana, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Suriye'deki Zulme Karşı Ortak Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:33:43. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Suriye'deki Zulme Karşı Ortak Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.