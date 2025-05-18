Adana'nın Seyhan ilçesinde Bülent Angın Bulvarı'nda Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlayan bazı taraftarlar ile Adana Demirsporlu olduğu iddia edilen bir grup taraftar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adana Demirspor taraftarı olduğu belirtilen bir kişi, kalabalıkta tekme ve yumruklarla darbedildi.
Şehrin farklı noktalarında da şampiyonluk kutlaması için sokaklarda tur atan Galatasaray taraftarı ile Adana Demirspor taraftarı olduğu öne sürülen gruplar arasında kavgalar çıktı.
Polis, çıkan kavgalarla ilgili soruşturmalar başlattı.
Son Dakika › Güncel › Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi - Son Dakika
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