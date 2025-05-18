Galatasaray ve Adana Demirspor taraftarları birbirine girdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde Bülent Angın Bulvarı'nda Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlayan bazı taraftarlar ile Adana Demirsporlu olduğu iddia edilen bir grup taraftar arasında tartışma çıktı.

ADANA DEMİRSPOR TARAFTARI DARBEDİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adana Demirspor taraftarı olduğu belirtilen bir kişi, kalabalıkta tekme ve yumruklarla darbedildi.

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA BİRÇOK KAVGA ÇIKTI

Şehrin farklı noktalarında da şampiyonluk kutlaması için sokaklarda tur atan Galatasaray taraftarı ile Adana Demirspor taraftarı olduğu öne sürülen gruplar arasında kavgalar çıktı.

SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Polis, çıkan kavgalarla ilgili soruşturmalar başlattı.