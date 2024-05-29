Adana Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Adana Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

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Adana'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla hastane içinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Beyaz önlüklerini giyen doktor adayları, pankartlar ve dövizlerle İsrail'in saldırılarını kınadı. Ayrıca hastane içinde Filistin'deki zulmü anlatan bir resim sergisi açıldı.

29.05.2024 16:06
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ADANA'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi öğrencileri İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla beyaz önlük ve pankartlarla hastane içinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Sapmaz, tıp fakültesi öğrencileri, doktorlar ve sağlık çalışanları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Sağlık Caddesi'nde bir araya geldi. Beyaz önlüklerini giyen doktor adayları 'Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil', 'Ben doktorum hedef değil', 'Gazze'ye ses ol, işgale dur de', '288 sağlık çalışanı katledildi' yazılı döviz ve pankartlarla sessiz yürüyüş yaparak İsrail'in saldırılarını protesto etti. Başhekimlik girişinde yürüyüşü tamamlayan grup adına tıp fakültesi öğrencisi Ali Ekber Çiftçi açıklama yaptı.

ZULME ORTAK İLAÇ FİRMALARINI PROTESTO ETME ÇAĞRISI

Gazze'deki tüm hastalara şifa, ölenlere ise rahmet dileyen Çiftçi, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyayı sermayesiyle yöneteceğine inanan Siyonistlere ders vermek niyetiyle üniversitemizde bulunan kantinlerde, sağlık camiasının büyük bir kısmını kapsayan ilaç firmalarında, bizi zulme ortak hale getiren markaları insan olmanın verdiği sorumluluk gereği boykot edelim. Şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabilmekte. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş ve birçoğu da 7 aydır hayatlarını ortaya koyan doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki bazı hastanelerde hemen hemen hiçbir tıbbi malzeme kalmamış ve güney-kuzey arası bağlantı neredeyse tamamen kesildiğinden dolayı malzeme tedariki de yapılamaz hale gelmiştir. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak İsrail'in bu saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Gazze'nin masumlarına mahcup olmamak için her yolu denemeye devam edeceğiz. Nehirden denize özgür Filistin demeye devam edeceğiz. Unutmayalım ve tereddüt etmeyelim ki yıkıldı Hayber yıkılacak İsrail."

Ayrıca hastane içinde Filistin'deki zulmü anlatan resim sergisi açıldı.

Adana Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail\'in Saldırılarını Protesto Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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