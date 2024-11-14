Adana'da Turizm Gelişimi İçin Yeni Projeler - Son Dakika
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Adana'da Turizm Gelişimi İçin Yeni Projeler

Adana\'da Turizm Gelişimi İçin Yeni Projeler

Adana Büyükşehir Belediyesi, turizm alanında yeni adımlar atarak InTechGrowth Projesi'nin hibe sözleşmesini imzaladı. Projenin amacı, gençlere destek vererek dijital ve çevre dostu iş modelleri geliştirmek. Ayrıca, 'Turizm Şehri Adana Ödüllü Fikir ve Proje Yarışması' için geri sayım başladı.

14.11.2024 13:33  Güncelleme: 13:55
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, kentte turizmin gelişmesi için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği'nin (ATGAB) de ortağı olduğu InTechGrowth (ITG) Projesi'nin hibe sözleşmesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu arasında elektronik ortamda imzalandı. Turizm Şehri Adana Ödüllü Fikir ve Proje Yarışması Tanıtım Semineri için ise geri sayım başladı.

AB Erasmus Artı Programı kapsamında geliştirilen ve ATGAB'nin de ortağı olduğu ITG Projesi'nin hibe sözleşmesi imzalandı. Proje; AB Komisyonu ile Adana Turizmi Geliştirme Birlik Başkanı ve Başkan Karalar tarafından elektrik ortamda imzalandı. Proje ile bölgedeki turizm sektöründe yenilikçi iş fikirlerine sahip gençler desteklenerek, turizme dijital tabanlı ve çevre dostu yeni iş modelleri kazandırılması hedefleniyor.

Kent turizmini geliştirmek için atılan bir diğer adım ise Turizm Şehri Adana Ödüllü Fikir ve Proje Yarışması Tanıtım Semineri olacak. Seminer, 19 Kasım Salı günü saat 13.30'da Çukurova Üniversitesi İ. Akif Kansu Toplantı Salonu'nda yapılacak. Yarışma; Sürdürülebilir Turizm, Kırsal Kalkınma ve Turizm, Kültürel Mirasın Korunması, Alternatif Turizm Faaliyetleri, Turizmde Sosyal İçerme, Akıllı Turizm Teknolojileri kategorilerinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya, 24 Kasım'a kadar başvurulabilecek. Başvuru sonuçları ise 1 Aralık'ta açıklanacak. Geliştirme eğitimleri, 11-12 Aralık 2024'te çevrim içi, Proje Pazarı 19 Aralık'ta, ödül töreni ise 20 Aralık'ta yapılacak.

Polonya Merkezli HEKET Girişimcilik Vakfı (HEKET) öncülüğünde kurulan proje konsorsiyumunda; Portekiz, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Türkiye'den katılımcılar bulunuyor. Türkiye'den de üç ortağın yer aldığı projede; Adana Turizm Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi proje ortağı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ise iştirakçi olarak yer alıyor.

Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği, proje ile bölgedeki turizm sektörlerinde yenilikçi iş fikirlerine sahip gençleri destekleyerek, turizme dijital tabanlı ve çevre dostu yeni iş modelleri kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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