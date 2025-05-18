Adana'da Yeni Kavşak Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Adana'da Yeni Kavşak Temel Atma Töreni

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Öğretmenler Bulvarı Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşağı'nın temelini attı. Törende Adana'nın trafik sorunlarına yönelik yapılan çalışmalar ve belediyenin hizmet hedefleri vurgulandı.

18.05.2025 13:19
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Öğretmenler Bulvarı Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşağı'nın temelini düzenlenen törenle attı. Karalar, "Artık temel atma ve açılış törenlerini yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Birçok alt ve üstyapı hizmetini halkla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Adana'da kent trafiğini rahatlatacak Öğretmenler Bulvarı Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşağı'nın temel atma töreni yapıldı. Törene Karalar'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, CHP Adana milletvekilleri, siyasiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karalar, ülkede bir gerginlik ortamı yaratılmaya çalışıldığını fakat halka hizmet etmekten başka bir niyetleri olmadığını söyledi. Suriye'deki mağdur insanlar için üç TIR insani yardımı belediye meclisi kararıyla gönderdiklerini hatırlatan Karalar, Gazze'ye destek için de meclisin onay verdiğini aktararak, Adana'nın "ilklerin kenti ve belediyesi" olduğunu vurguladı.

Kent trafiğini rahatlatmak için bir yandan yeni yollar açtıklarını, bir yandan da eski yolları yenilediklerini belirten Karalar, alt geçitler, üst geçitler inşa etmeye de büyük önem verdiklerini kaydetti.

"Halkın parasını en iyi şekilde kullanmak bizim için çok önemli"

Karalar, "D-400 üzerindeki alt geçitleri halkımızın hizmetine sunduk. Daha önceki alt geçitleri Karayolları yapıyordu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ilk alt geçidi biz inşa ettik. Şimdi trafiğin en yoğun olduğu bu noktada devasa bir üst geçit yapıyoruz. Biz her işimizi en uygun maliyetle yapıyoruz. Halkın parasını en iyi şekilde kullanmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

Gündeme de değinen Karalar, Lozan Barış Anlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin harcı olduğunu belirterek, Lozan'ın tartışmaya açılmasının doğru olmadığını söyledi. Karalar, barışı istediklerini, ülkenin daha demokratik bir hale gelmesini arzuladıklarını ancak laik, demokratik Cumhuriyete zarar gelmesini istemediklerini dile getirdi.

"Halkı ayırmadan, tarafsız hizmet etmeye devam ediyoruz"

Türkiye'de ekonomik zorluklar bulunduğunu, bunun belediyeleri de etkilediğini anlatan Karalar, "Belediyelerin pandemide, depremde ne denli önemli hizmetler yaptıklarını herkes bir kez daha gördü. Belediyeler halkımız için vazgeçilmez kurumlardır. Belediyelerin hizmet yelpazesinde sadece bağlı oldukları siyasi partilere mensup insanlar değil, bütün partilerin kitleleri vardır. Halkı ayırmadan, tarafsız hizmet etmeye devam ediyoruz. Böylece halkın bize güveni artıyor ve bize ülkeyi yönetme konusunda da inanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bütün zorlukları aşarak önemli işler yaptıklarını aktaran Karalar, "Adana'mızın yeni gördüğü hizmetleri hayata geçiriyoruz. Artık temel atma ve açılış törenlerini yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Birçok alt ve üstyapı hizmetini halkla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Eş zamanlı olarak itfaiyemizi geliştirip, büyütüyoruz. Yeni arıtma tesisleri için çalışmalarımız sürüyor. Adana'da arıtma olmayan tek nokta bırakmayacağız. Pozantı ilçesinin arıtma tesisinin temelini de atacağız. Ekonominin bu kadar kötü olduğu bir ortamda bu kadar hizmeti nasıl yaptığımızı soranlara da 'Ya bir yol yapıyoruz ya bir yol açıyoruz' diyorum" dedi.

Karalar, temel atma töreni sırasında, Öğretmenler Bulvarı Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşağı'nın müteahhidinden de inşaatın temmuz ayı başında bitirileceğine ilişkin söz aldı.

Kentteki tarihin gün yüzüne çıkarılması için bilimsel kazılara önemli destek verdiklerini, restorasyonlar gerçekleştirdiklerini, bunun devam edeceğini sözlerine ekleyen Karalar, Adana'nın tanıtımına katkı sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

19 Mayıs'ta yürüyüş ve Göksel konseri

Karalar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda saat 19.19'da Adana Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak yürüyüşe ve Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilecek Göksel konserine tüm Adanalıları davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Yeni Kavşak Temel Atma Töreni - Son Dakika

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