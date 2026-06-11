Kira kavgası kanlı bitti: Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı - Son Dakika
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Kira kavgası kanlı bitti: Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı

11.06.2026 10:20
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Adana'da kira paylaşımı yüzünden tartışan iki kardeşten Ercan Palaz, ağabeyini vurdu; ağabeyi Muhammet Palaz ise bıçakla karşılık vererek kardeşini öldürdü. Hastane tedavisinin ardından gözaltına alınan Muhammet Palaz tutuklandı.

ADANA'da kendisini tabancayla yaralayan kardeşi Ercan Palaz'ı (49), çıkan arbedede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Muhammet Palaz (55), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ercan Palaz'ın, babasına ait dükkan kirasını kardeşler arasında eşit paylaştırmadığı, husumetin ise bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

Olay, 7 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Palaz, aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan kardeşi Ercan Palaz ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ercan Palaz, ağabeyini tabancayla kasığından vurdu. Yaralı halde kardeşine saldıran Muhammet Palaz, Ercan Palaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra yere yığıldı. Ercan Palaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Palaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TABURCU EDİLİP, GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemede Ercan Palaz'ın, babası Cevdet Palaz'ın dükkanını kiraya verdiği, gelen kira parasını ise kardeşleri arasında eşit paylaştırmadığı gerekçesiyle ağabeyiyle husumetli olduğu ortaya çıktı. Olay günü Muhammet Palaz'ın konuyu konuşmak için kardeşinin yanına gittiği ve kavganın yaşandığı belirtildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Muhammet Palaz, taburcu edildikten sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'ÖLDÜRMEK İSTEMİYORDUM'

Emniyete götürülen Muhammet Palaz, ifadesinde, "Babamın dükkanından gelen kira gelirini, kardeşler arasında eşit paylaştırmıyordu. Bu sorunu konuşmak için yanına gittiğimde bana tabancayla ateş etti. Ben de kendimi korumak için bıçakladım. Öldürmek istemiyordum, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Palaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hastane, Cinayet, Güncel, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kira kavgası kanlı bitti: Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı - Son Dakika

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